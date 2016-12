Genova: lo shopping di Natale diventa una festa

Natalidea è la più importante occasione fieristica in Liguria per la scelta dei doni natalizi: ci sono capi di abbigliamento, calzature, pelletteria, artigianato nazionale ed etnico con oggetti in ardesia e legno, ma anche arredi, complementi e piccoli elettrodomestici. E ancora gioielleria, bijoux, profumeria, decorazioni natalizie e articoli da regalo. Un’area apposita raccoglie poi camper e motorhome per programmare vacanze in libertà e, dal mondo auto, con Fiat e Nissan che presenta in anteprima la nuova Micra.



Uno spazio privilegiato è riservato ai gourmet, con un ricco settore di enogastromia, molto apprezzato dai visitatori, con le specialità regionali di Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia. Non mancano i dolci della tradizione, i birrifici artigianali, la frutta esotica. Per chi cerca le eccellenze italiane c’è la carne di fassone piemontese e una straordinaria offerta di patate, le più saporite e curiose; ci sono anche le arance di Sicilia, lo street food ligure di tendenza, i piatti delle cucine tipiche e le merende golose. Tra gli ospiti di Natalidea, infine, non potevano mancare la Croce Gialla e la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, per un Natale solidale.



Per la gioia dei bambini, quest’anno c’ è una pista artificiale per la discesa a bordo dei ciambellani, il nuovo divertimento che sta facendo impazzire i ragazzini di tutta Italia: si chiama Tubby, ed è a disposizione di tutti per un “assaggio” dell’esperienza. La pista è allestita all’interno del padiglione in piena area espositiva ed è fruibile tutti i giorni per l’intera durata della manifestazione. Per i più piccoli c’è invece il Christmas Kids Theater, l’area spettacoli coordinata da Maia Group con laboratori creativi, letture animate, trucca bimbi, spettacoli di magia, intrattenimento con bolle giganti, sculture di palloncini, animazioni, giochi musicali e baby dance. Gli orari delle attività di animazione sono: dalle 12 alle 19 nei giorni del ponte dell’Immacolata e il sabato e la domenica, mentre in tutti gli altri giorni si va dalle 15 alle 18. Tutti i giorni, dalle 16 alle 18, c’è anche Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine con l’aiuto degli Elfi e per una foto ricordo con i piccoli visitatori.



Orari di apertura: da giovedì 8 a domenica 11 e sabato 17 dicembre 11 - 22.30

da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre 15 – 21

venerdì 16 dicembre 15 - 22.30

domenica 18 dicembre 11- 21

L’ingresso è gratuito.

Info: www.natalidea.it