Gargnano sul Garda: rendez vous con gli agrumi

La coltivazione degli agrumi nell’Alto Garda bresciano è documentata fin dal XV secolo, caratterizzando il paesaggio con le limonaie, suggestivi terrazzamenti in muratura e serre che difendevano, e difendono, le piante dai rigori invernali.



Valorizzare le limonaie - Terre & Sapori d'Alto Garda vuole far conoscere e promuovere questa antica tradizione colturale che prosegue ancor oggi, grazie al grande lavoro di alcuni appassionati e che ci si augura possa aumentare, perché gli agrumi tornino ad essere i veri protagonisti del paesaggio alto gardesano e le limonaie siano sempre più valorizzate in quanto patrimonio unico al mondo. La manifestazione, organizzata per la prima volta nell’aprile 2015, ha riscosso nelle edizioni passate un crescente interesse e un sempre maggiore successo di pubblico.



Appuntamento quindi il 14 e 15 aprile presso il Chiostro di San Francesco, dove sarà allestita una tavola pomologica delle varietà di agrumi coltivati nell’alto Garda, oltre ad una esposizione degli attrezzi un tempo utilizzati per l’agrumicoltura gardesana e da Agrumi, dal fiore al frutto, mostra fotografica di Teodora Avramova e Camilla Pasini. Il chiostro sarà arricchito da nuovi scenografici allestimenti floreali con agrumi realizzati dagli studenti della Scuola agraria di Fondazione Minoprio (CO), scuola di eccellenza della Regione Lombardia, coordinati dal flower designer Rodolfo Casati.



Seguendo i percorsi storici delle vie Crocefisso e San Giacomo e nel nucleo di Villa, i visitatori potranno accedere ai luoghi dove venivano e vengono tutt'oggi coltivati gli agrumi, talvolta ancora secondo le tecniche storiche, grazie ad una ventina di proprietari che renderanno visitabili i propri siti. In particolare questo anno il percorso si è arricchito di 3 nuovi luoghi da visitare: Villa Igea e le ex limonaie della Villa de Paoli. Per il primo anno Giardini d’Agrumi proporrà una gita in barca per godere del paesaggio delle limonaie da lago con partenza dal porto di Gargnano.



La rinascita di un giardino - Tra i tanti eventi previsti, sabato dalle 19,30 il Chiostro di San Francesco ospiterà un aperitivo in musica con il racconto: La rinascita della bellezza del giardino della Kolymbethra nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, a cura di Giuseppe Lo Pilato (agronomo paesaggista, direttore del giardino della Kolymbethra). Ristoranti e bar locali proporranno menu a tema e gli alberghi offriranno pacchetti turistici per i visitatori.



Maggiori informazioni: www.terresapori.it