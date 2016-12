Fine settimana: gli eventi da non perdere

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO - Usseglio (Torino) – Due weekend con il gusto della montagna con la Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d'Alpeggio. Da venerdì 15 a domenica 24 luglio, degustazioni di formaggi di alpeggio e di prodotti tipici, ed esposizione di oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Sono in programma anche laboratori di cucina, degustazioni guidate proposte dagli esperti e la possibilità di visitare le malghe della valle.www.sagradellatoma.it/



SAGRA DELLA SELVAGGINA - Saint-Nicolas (Aosta) - Da venerdì 15 a domenica 17 luglio un altro appuntamento ci propone i sapori della montagna, stavolta in Val di Rhêmes. Oltre a tante prelibatezze gastronomiche ci sono anche il mercatino dell'antiquariato, serate danzanti e visite guidate agli edifici storici più interessanti del paese.



FESTA DELLA TREBBIATURA E SAGRA DI SAN GIACOMO - Santa Maria Di Sala (Venezia) - Da - La festa, legata alle tradizioni contadine, si protrae per due fine settimana, da sabato 16 a martedì 26 luglio. Si comincia sabato 16 alle 20.30 con un intrattenimento musicale, mentre alle 21 si svolge la trebbiatura notturna. Nella giornata di domenica, a partire dalle 8.30 si svolge la benedizione dei trattori, la sfilata, poi l'aratura. In serata trebbiatura e gran serata danzante.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE, GORO (Ferrara) - Fine settimana conclusivo alla scoperta dei sapori e delle tradizioni di Goro, nel Delta del Po. Oltre alle vongole, prodotto più importante della zona, si possono assaporare mille gustose pietanze a base di cozze, crostacei e gamberi di valle, preparate e servite secondo le tipiche ricette locali, oppure visitare in barca la laguna e le sue oasi, con partenza dai porti di Goro e Gorino.



SAGRA DELL'OLIVA DOLCE - Matraia - Capannori (Lucca) - Tre weekend di luglio, da venerdì 15 a domenica 31 Luglio per scoprire questo delizioso prodotto locale in una sagra giunta alla sua 42esima edizione. Ogni sera, a partire dalle 19.30, si possono degustare ottimi piatti tipici tra cui farro, zuppa, grigliata e torta co' becchi.



MONTERIGGIONI DI TORRI SI CORONA - Monteriggioni (Siena) – Giunge al suo apice la festa che prende il suo titolo dalla Divina Commedia: lo splendido borgo toscano offre un vero e proprio viaggio nel tempo fino all’età dei Comuni con ricostruzioni storiche, danze in costume, giullari e menestrelli. Sono in programma rievocazioni, accampamenti militari, cortei itineranti di personaggi in costume d'epoca. Per i bambini ci sono cantastorie, giullari, mangiafuoco e saltimbanchi, mentre chi ha appetito trova osterie, taverne e punti di ristoro. www.monteriggionimedievale.com



POFI FOLK FESTIVAL - Pofi (Frosinone) - Sabato 16 e domenica 17 luglio il borgo di Pofi, in Ciociaria propone serate all'insegna della musica popolare dell'Italia centrale e dei sapori della tradizione. Il percorso enogastronomico, attivo tutta la notte, ripropone alcuni dei piatti più autentici della tradizione pofana accompagnati dal buon vino locale.



SAGRA DELLA BISTECCA TOLFETANA - Tolfa (Roma) - Prende il via venerdì 15 alle ore 17 la 9a edizione della sagra: appuntamento all'Ex convento dei Cappuccini, al Parco Della Pace, dove per tre giorni si possono gustare ricche grigliate con bistecche di carne rigorosamente tolfetana e altri prodotti tipici tradizionali. Per gli amanti della storia, sono in programma passeggiate guidate per il paese alla scoperta di vicoli e luoghi caratteristici legati al passato etrusco del borgo.



SAGRA DEL MAIALINO E DELLA TREBBIATURA - Camporota - Treia (Macerata) - Si comincia giovedì14 e si prosegue fino a domenica 17 Luglio: la sagra, un evento piacevole di dialogo e di storia rurale, propone deliziosa carne suina cucinata in maniera speciale, con una durata di fuoco di 20 ore. Oltre ai buoni sapori, appuntamento con l'allegria, la musica e con uno splendido panorama.



SAGRA DELLO GNOCCO AI FUNGHI PORCINI E PRODOTTI TIPICI LOCALI - Furnolo Di Teano - Teano (Caserta) - Un antico borgo immerso tra i castagneti propone e i suoi piatti genuini della tradizione locale: l'appuntamento è da mercoledì 13 a domenica 17 luglio. Tra le delizie da scoprire, preparate dalle mani esperte delle donne della frazione, gnocchi lavorati a mano e funghi raccolti nei vicini boschi in cinque serate di cucina autentica, da trascorrere nel fresco delle colline e in uno scenario affascinante.