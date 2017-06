Festival del Volo: il cielo sopra Milano

Dal 2 al 4 giugno prossimi infatti, il Festival, che nel 2016 ha attirato visitatori da ogni parte d’Italia, coinciderà con la straordinaria apertura del primo weekend di giugno di EXPerience Milano 2017, il Parco divertimenti che offre a grandi e piccini la possibilità di partecipare a molte iniziative, mostre e spettacoli all'interno di un'area attrezzata, che quest’anno si estenderà sino a oltre 400.000 mq.



Il fascino delle mongolfiere - Un evento che racchiude in sé fascino e adrenalina, stile ed eleganza, con le sue appassionanti gare aerostatiche, i suoi voli frenati, gli enormi aquiloni fino ai 18 metri dalle forme più svariate, i laboratori, i "bubble football", i droni, le esposizioni di aeromobili, i simulatori di volo, oltre al corollario enogastronomico e alla sfilata di favolose auto d'epoca. Principali attori le coloratissime mongolfiere ad aria calda, e i maestosi palloni a gas, tra cui l'unico esemplare italiano ed altri europei. A corollario l’entusiasmante performance in volo libero di un tris di mongolfiere a gas, insieme ad alcune ad aria calda, per sognare con il naso all’insù con i "giganti più leggeri dell'aria".



Famiglie in volo - Come ormai tradizione, le famiglie potranno vivere in diretta l'emozione del volo grazie ai voli frenati con le mongolfiere: tali prove verranno estratte tra i possessori del biglietto dei laboratori e della mostra. Una speciale mongolfiera sarà messa a disposizione dei disabili in una delle tre giornate. Un'emozione da prendere al.. volo! La mostra sul volo umano - Da segnalare poi la mostra che illustra la storia del volo, dall'aerostatica alle donne nello spazio, che in uno dei tre giorni di kermesse vedrà la partecipazione di un astronauta italiano di fama mondiale. "Libertà, rispetto dell’ambiente, innovazione. Le mongolfiere hanno rappresentato tutto questo nella storia dei trasporti e del volo. Un mix perfetto per rappresentare il Parco EXPerience suscitando interesse e curiosità da parte dei visitatori, che potranno vedere dall’alto l’Albero della Vita e il suo spettacolo. La mostra storica illustrerà un viaggio meraviglioso, ripercorrendo gli scenari incantevoli delle prime esplorazioni, dal primo favoloso volo organizzato dai fratelli Montgolfier, ai fantascientifici ed entusiasmanti racconti di Jules Verne, fino alle incredibili imprese dei giorni . nostri, con il giro del mondo in pallone senza scalo di Bertrand Piccard.



Una tradizione milanese secolare - La location del Parco EXPerience è stata scelta sia per la sua bellezza, sia per l’estensione del luogo, che per ragioni storiche. Milano e la Lombardia hanno infatti alle spalle nel proprio palmarés numerosi primati mondiali aeronautici. L'Area ex Expo 2015 rappresenta uno stretto legame con la grande Esposizione Internazionale di Milano del 1906, che vide il trionfo della tradizione aeronautica della città e dell'intera regione. Durante l'evento si svolsero diverse gare tra pionieri e primatisti degli aerostati, oltre alla prima trasvolata delle Alpi, fatti storici che il Festival del Volo vuole ripercorrere nel ricordo.



Per maggioti informazioni: www.festivaldelvolo.it