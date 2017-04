Eventi di primavera: un fine settimana tra fiori e sapori

FIORINDA - Mollaro - Val di Non (Trentino) - Una grande festa per celebrare la fioritura dei numerosissimi meli del territorio: siamo in Val di Non a Mollaro, dove sabato 8 e domenica 9 aprile si passeggia tra gli alberi ammantati di fiori bianco-rosati, si seguono percorsi artistici nel paesi limitrofi, o si partecipa a concorsi d'arte, convegni e mercatini. Ci sono anche sorprese dedicate ai bambini, gite a cavallo, in bici o in carrozza tra i meli in fiore, la visita alla fattoria didattica e al parco dei gonfiabili. www.fiorinda.org



ORTOFLORA & NATURA - Carmagnola (Torino) - Il Parco della Cascina Vigna a Carmagnola, in provincia di Torino, si veste di fiori e di colori per un evento in cui scoprire le diverse tecniche per curare l'orto e le piante nel pieno rispetto della natura. Sabato 8 e domenica 9 aprile il Parco della Cascina Vigna ospita una grande mostra mercato con piante verdi e da fiore, sementi e piantine, fiori ed erbe di montagna, fiori da arredamento, attrezzature ed impiantistica per orti e giardini. Ci sono anche degustazioni, laboratori e una mostra mercato di piccoli animali, passeggiate a cavallo o in mountain bike. www.ortofloraenatura.it



PRIMAVERA - Genova - In Liguria va in scena un weekend di shopping in questa vivace campionaria con oltre 400 espositori che si svolge presso i padiglioni del quartiere fieristico della Città della Lanterna. Un’ottima occasione per rinnovare le attrezzature per le attività del tempo libero, per scoprire le ultime novità per il fai da te in casa, i regali, i prodotti per il giardino e le nuove proposte ecosostenibili. Un'area sarà riservata al laboratorio delle "idee da condividere", mentre sono in programma attività e giochi per i bambini. Fino a domenica 9 aprile. Info: www.primavera-online.it .



LA CITTÀ DEI MATTONCINI - Bagnocavallo (Ravenna) – Le costruzioni sono la vostra passione? Allora questo è l’evento che fa per voi. I classici mattoncini Lego animano una due giorni (sabato 8 e domenica 9 aprile) in cui fantasia e creatività la fanno da padroni, tra i bambini ma anche tra gli adulti, nella suggestiva cornice dell'Antico Convento di San Francesco. L’area espositiva offre ben 300 mq di costruzioni per oltre un milione di mattoncini pronti a comporre le più svariate opere. Fra i "pezzi forti" dell'esposizione ricordiamo un castello di oltre 200.000 mattoncini, per un peso totale di circa 80 kg. Info: https://www.facebook.com/lacittadelmattoncino/



FESTA DI PRIMAVERA - CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia). – Fiori incantevoli e bulbi di tulipani variopinti si danno appuntamento da mercoledì 5 a domenica 9 aprile, per questa bella manifestazione primaverile che si rinnova ogni anno a in Umbria. Nelle strade del centro storico l’appuntamento è con allestimenti e figure floreali, musica, degustazioni, mercatino. Informazioni: http://procastiglione.it



SAGRA DELLA SCHIACCIATA DI PASQUA E DEL CARCIOFO FRITTO - SAN MINIATO (Pisa) - Sabato 8 e domenica 9 aprile prende il via l'11sima edizione di questa bella sagra. L’appuntamento è a Ponte A Egola, in via 1° Maggio e nelle strade adiacenti. Il programma della manifestazione prevede il concorso “Schiacciata di Pasqua”, il mercatino di antiquariato,il mercatino artigianato, il raduno auto d'epoca, una mostra fotografica e momenti di intrattenimento. Il sabato a cena e la domenica a pranzo e cena si possono degustare piatti tipici toscani, coniglio e carciofo fritto. Info: www.laruga.it.