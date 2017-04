Emilia: la reggia di Colorno e il suo verde impero

Il ventiquattresimo appuntamento, programmato dal 21 al 23 aprile, sarà all’insegna della naturalità e dei bio, del contatto con la natura, con le specie autoctone e della grande tradizione, con ciò che può crescere bene, senza forzature, nei nostri ambienti. Fiori, arbusti, alberi bellissimi e autoctoni, che sappiano travalicare le mode temporanee, che, proprio perché propongono specie e varietà cresciute o create in laboratorio pensando ad altri climi, abbisognano di talvolta eccessive attenzioni e cure.



Un tripudio di colori - Colorno 24 sarà un tripudio di colori, come sempre, un luogo dove confrontarsi, incontrarsi e arricchire le proprie collezioni verdi. Ma anche un luogo dove aprire l’occhio del cuore e del ricordo. Con uno sguardo anche alla salute, perché Colorno sarà il luogo delle piante benefiche per il corpo, le piante della tradizione dei grandi Monasteri, delle Certose e delle Abbazie, che nel parmense erano di casa.



Si punta sui prodotti green - La scelta del Segno del Giglio privilegia anche i prodotti artigianali, liquori, saponi, marmellate, composte, mieli che, per tradizione Colorno propone ai suoi visitatori. “E’ un settore che implementeremo, cercando piccole imprese di qualità certificata”, annunciano le organizzatrici Elisa Migone e Isabella Gemignani. E poiché, nella tradizione, piante ed animali convivono, ecco questi ultimi fare il loro ingresso a “Nel segno del Giglio”. Animali da giardino, naturalmente: “galline da bellezza”, anatroccoli, coniglietti.



Didattica per bimbi e adulti - Da non sottovalutare nemmeno le attività didattiche, tra cui: laboratori per bambini e adulti di ceramica; corsi di manipolazione dell’argilla rivolti ad adulti e bambini, che si svolgeranno in tutte e tre le giornate della manifestazione, di mattina per gli adulti (max 8-10 persone) e di pomeriggio per i bambini (stesso numero massimo), per una durata di circa 2 ore l’uno; pittura naturalistica, rivolta ai bambini dai ai 12 anni. Infine, due volte al giorno ci saranno nel giardino intermezzi musicali e antiche canzoni popolari, per aggiungere all’armonia dei colori e dei profumi anche quella dei suoni.



Per maggiori informazioni: www.nelsegnodelgiglio.it