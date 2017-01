Dolomiti: all’Alpe di Siusi va in scena il Matrimonio Contadino

Lo scenario è di grande bellezza, tra le Dolomiti Patrimonio dell’umanità Unesco: siamo nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm dove, domenica 15 gennaio, si celebra l’antico rito del Matrimonio Contadino , con uno spettacolare corteo nuziale in costumi d’epoca. La cerimonia, inusuale e romantica, attira ogni anno tanti visitatori a Castelrotto , la bella località alpina in provincia di Bolzano, dominata dalla maestà dello Sciliar e del Catinaccio.

La festosa cerimonia nuziale si apre con le contadine di Castelrotto che, a partire dalle 11 del mattino, offrono da bere e da mangiare sulla piazza del paese. Il corteo nuziale prende il via quest’anno alle ore 14 da località Sant’Anna: Da qui l'elegante brigata sfila tra i campi innevati su antiche carrozze a cavalli: apre il corteo la slitta degli sposi, seguita dalle carrozze degli invitati, tutti abbigliati in eleganti abiti d’epoca espressamente riservati al rito nuziale, con accessori a volte inconsueti e persino stravaganti. La loro meta è la piazza di Castelrotto.



La sposa indossa uno sgargiante cappello di colore verde, lui un garofano rosso nel taschino della giacca. Tra gli invitati, invece, uno specifico codice di abbigliamento segnala lo status delle diverse persone: se una donna porta i capelli raccolti sulla testa significa che è nubile (e probabilmente in cerca di marito); le donne sposate portano invece i capelli acconciati sulla nuca. Le donne più anziane indossano invece sul capo il turmkappe, un antico cappello a forma di cono. Le bambine sfoggiano abiti bianchi, mentre i ragazzini si presentano in loden nero e camicia di ciniglia. Un posto a parte, nel corteo degli invitati, spetta al maestro di cerimonia, riconoscibile dal grande e vistoso cappello di piume di struzzo bianche e nere.



Il corteo raggiunge poi il banchetto nuziale, culmine di ogni matrimonio che si rispetti. In questa occasione è a base di ricette tipiche e dolci: le contadine offrono agli ospiti le specialità della tradizione, tra cui canederli, minestre di gulash e krapfen, le stesse specialità che vengono servite anche nelle stube dei ristoranti del paese. Alla fine si balla al suono di musiche e danze tirolesi.



Per informazioni si veda il sito web Alpe di Siusi - Seiser Alm: www.seiseralm.it .