Cremona in dolcezza: la festa del Torrone

Cremona e la dolcezza del torrone 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 6 di 12 Tgcom24 Tgcom24 Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 7 di 12 Tgcom24 Tgcom24 Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 8 di 12 Tgcom24 Tgcom24 Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 9 di 12 Tgcom24 Tgcom24 Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Cremona e la dolcezza del torrone Le dolci prelibatezze di una festa che anticipa il sapore del Natale in una città gioiello, tutta da scoprire. leggi dopo slideshow ingrandisci

La festa, che la scorsa edizione ha attirato 300mila presenze con ristoranti e locali della città assediati dai visitatori, punta anche quest’anno su molte conferme e altrettante novità. Non mancano le costruzioni giganti di torrone, la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d'oro, ma sono in programma anche nuove iniziative di carattere storico, di animazione e intrattenimento.



In primo luogo vale la pena ricordare i numerosi itinerari gastronomici, in particolare attraverso un percorso tra Medioevo e Rinascimento alla scoperta dell’arte cremonese e della cultura culinaria legata al torrone e alle numerose altre eccellenze del territorio: dal salame, alla mostarda, ai marubini. Il centro storico si trasforma così in un grande salone del gusto, in cui le migliori ghiottonerie vengono proposte in percorsi di degustazione Dal 21 al 25 novembre i visitatori possono scoprire il Degustatour, un vero e proprio viaggio gastronomico-culturale, alla scoperta delle filiere delle eccellenze cremonesi nei negozi storici della città.



Il torrone è naturalmente grande protagonista: oltre alle novità proposte dai più prestigiosi marchi produttori di torrone negli spazi espositivi dell’area commerciale, ci sono una serie di percorsi di vera e propria scoperta sensoriale. Tra questi, l’itinerario “I mille gusti del torrone” propone la dolce squisitezza nelle sue forme tradizionali e in quelle “non ortodosse”, con declinazioni al limoncello, al pistacchio, alla castagna, allo strega, e molto altro. Ai molteplici gusti sono abbinati vini passiti e distillati, sotto la guida di esperti che illustrano tecniche di lavorazione e materie prime utilizzate. Molto interessante è anche l’inconsueto connubio “Torrone e Birra”, mentre il Caffè La Crepa, storico ristorante di Isola Dovarese, propone un’originale e raffinata degustazione di un dessert al torrone Sperlari, ispirato ad una ricetta del cuoco ottocentesco Vincenzo Corrado, per festeggiare i 180 anni dell’Azienda. Chi preferisce invece la pura dolcezza può scoprire “Il dolce incontro tra torrone e vino aromatico” che vede il torrone di Cremona protagonista in abbinamento ai passiti.



Passeggiando tra una bancarella, un assaggio e una ghiottoneria non si può non rimanere affascinati dalle bellezze del centro storico della città, con la Cattedrale, il Torrazzo, il Battistero, il Palazzo Comunale e Loggia dei Militi. Il percorso di esplorazione cittadina prosegue poi con entro il perimetro delle scomparse mura medievali. Ci si può poi inoltrarsi alla scoperta della “ città nova”, che partendo dal cuore cittadino si snoda lungo l’asse di Corso Campi e Corso Garibaldi, nuovo nucleo dell’espansione medioevale della città, per volere della fazione dei “popolari”. Tra le tappe da non perdere la Chiesa di San Agostino, la Chiesa di Santa Margherita, Palazzo Trecchi, Palazzo Stanga e molti altri.



Molto originale è anche il percorso “Liberty” in programma sabato 19, domenica 20 e sabato 26 novembre alle ore 14.30, partendo da Piazza San Michele. Il percorso si snoda lungo le tracce di architetture e negozi storici in stile Liberty, sorti nei primi anni del ‘900. Interessante è anche la grande mostra che la città dedica a Jannello Torriani, maestro orologiaio, inventore e genio del ‘500, di cui la città è patria. La mostra è in corso al Museo del Violino ed è l’occasione per scoprire il torrone artigianale spagnolo abbinato a distillati dello stesso Paese.



Sempre in primo piano sono i luoghi della musica e della liuteria: un itinerario musicale accompagna il visitatore nel magico mondo degli strumenti ad arco, con visita al Museo del Violino, alle botteghe liutaie e la possibilità di partecipare a emozionanti audizioni di strumenti storici.



I visitatori, per godere con più comodità della festa possono approfittare di numerose agevolazioni: chi arriva in camper può usufruire dell’area di sosta riservata presso Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, in via Portinari del Po. Chi invece arriva in treno Può usufruire delle corse TRENORD, con Discovery Train e lo speciale biglietto free pass che include viaggio andata e ritorno, visita guidata e pranzo al ristotorrone.



Tutte le iniziative, gli itinerari e le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.festadeltorrone.com.