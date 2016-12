ChocoModica: cinque giorni al gusto di cioccolato

ChocoModica 2015 "Merita un viaggio!" , questo il claim della manifestazione in programma da sabato 5 a martedì 8 dicembre a Modica , in provincia di Ragusa. Assaporare il pregiato cioccolato , preparato ancora oggi secondo un'antica ricetta azteca, non è l'unico motivo per cui vale la pena fare un salto a ChocoModica: interessanti e di rilievo sono anche gli appuntamenti culturali che animano la dolce kermesse.

Ricco è quest'anno il ventaglio di attività per bambini, mentre per i golosi e gli appassionati di cioccolato non mancano degustazioni guidate, laboratori e il fornitissimo Chocolate Show, irresistibile emporio in cui i visitatori possono scegliere fra un'ampia gamma di referenze proposte dalle aziende artigiane locali, custodi della sapiente lavorazione del cioccolato di Modica, e dalle firme più rappresentative del settore cioccolatiero italiano.



Tutti i giorni i migliori ristoranti di Modica propongono ai visitatori un menu speciale a base di cacao, speciali piatti a base di cioccolato e cacao per chi vuole sperimentare il cibo degli dei in tante possibili varianti e abbinamenti. I bar e i locali della città, invece, propongono golose colazioni e originali aperitivi con cocktail e long drink al gusto di cacao. Nel corso dell'evento arriva anche la Choco Farm: i centri estetici della cittadina realizzano ai loro clienti speciali trattamenti di bellezza per scoprire tutto il buono e il bello del cioccolato.



Di rilievo sono anche gli appuntamenti culturali che animano la dolce kermesse. Da segnare in agenda, il convegno "Modica ad Expo Milano 2015 – Sei mesi da protagonista" che il 7 dicembre traccia un bilancio in merito all'esperienza di Modica ad Expo. A raccontare il ruolo avuto da Modica sarà, invece, la mostra Expo Memories, percorso espositivo allestito nel centro storico del paese che propone gli scatti di volti, incontri e momenti significativi che hanno portato Modica all'attenzione del mondo. L'atteso Premio Maria Scivoletto, il convegno europeo sul tema Proposta Culturale e Turismo Globale, e la convention Kiwanis Choco Modica For Life sono altri appuntamenti che arricchiscono il calendario di ChocoModica 2015 che, nell'Auditorium Floridia, ha un polo dedicato anche a musica, cinema e arte.



Infine, visto che ChocoModica 2015, merita davvero un viaggio, Trenitalia e Fondazione Ferrovie dello Stato hanno aderito alla proposta avanzata dal Comune e dal Consorzio del Cioccolato di istituire un "treno del cioccolato" ad hoc. Il servizio sarà attivo sabato 5 e domenica 6 dicembre, con partenza da Catania alle ore 7.55, e ritorno da Modica alle ore 17.50.



Per il programma completo, www.chocomodica. eu