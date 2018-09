Appuntamenti con le delizie dell’Italia più vera

Quattro appuntamenti dove enogastronomia e cultura saranno al centro dei “weekend arancioni”, con una serie di attività e iniziative per scoprire sapori e tradizioni dei tesori nascosti della nostra penisola e un nuovo modo di viaggiare, slow e sostenibile. Qualche esempio…



Soave - Affascinante borgo d’intatta fisionomia medievale, è città del vino, dalle sue colline vengono le uve dell’eponima della rinomata produzione Doc e sede del consorzio di tutela. E’ dominato dall’imponente castello medievale e ospita il più grande vigneto d’Europa con i suoi 6.600 ettari, situato tra le colline ad est di Verona. Un percorso circolare di circa 50 km che attraversa le terre del Soave tra vigneti, cantine, pievi e castelli. Tra i prossimi appuntamenti: sabato 29 e domenica 30 settembre Festa Nazionale del Plein Air (riservata ai camperisti); sabato 6 e domenica 7 ottobre: Enogastronomia a Soave, l’Associazione “le botteghe di Soave” propone intrattenimenti musicali ed enogastronomici (Via Roma e Corso Vittorio Emanuele).



Sarteano - In una delle più belle zone della Toscana meridionale, in provincia di Siena, dove natura e storia si intrecciano in un affascinante connubio, ecco il borgo di Sarteano, con il suo profilo dominato dalla severa mole del Castello quattrocentesco che si staglia sullo sfondo del verde massiccio del Monte Cetona. Il 29 e il 30 settembre Sarteano propone un gustoso week end per assaporare prodotti tipici in luoghi davvero particolari della località, come l’imponente castello e il suggestivo Museo dei Presepi del Mondo.



Nemi – In provincia di Roma, Nemi è il paese delle fragole e delle navi romane di 2000 anni fa. Arroccata su uno sperone a strapiombo sul lago omonimo, Nemi è una delle più piacevoli località dei Castelli Romani. Alle imbarcazioni romane oggi è dedicato il Museo storico-archeologico delle navi Romane. Legato al grande passato di Nemi anche il Castello, simbolo della cittadina, con l’originaria torre cilindrica e il successivo Palazzo baronale, abitato dalle famiglie Briaschi e Ruspoli. Per conoscere Nemi e le sue meraviglie ecco che nei week end del 29-30 settembre, 6-7 e 13-14 ottobre sono previste visite guidate con degustazioni e convenzioni per tutto il periodo con i ristoranti locali.



Orsara di Puglia - Situata nella piana di Capitanata, Orsara di Puglia vanta un’antica storia, testimoniata ancora oggi dall’impianto urbanistico del centro storico, che, con stradine storte e strette, risale armonicamente la dorsale. Su un alto dirupo, da cui si gode un vasto panorama sul territorio circostante, sorge il Complesso abbaziale, composto dalla chiesa di San Pellegrino, di origine medievale, dalla grotta di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggio, e dalla chiesa di Santa Maria Annunziata, esempio di architettura bizantina dell’XI secolo. Tra le sue tipicità gastronomiche il cacioricotta caprino e il pane di grano duro, da degustare magari durante la celebre Festa del vino, che si terrà sabato 6 ottobre.



