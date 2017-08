Alta Badia: e in vetta, un arcobaleno di sapori

L’edizione numero nove di In vetta con gusto vuole dare maggiore enfasi ai colori dei prodotti che vengono utilizzati per creare le varie ricette. È risaputo che anche i colori del cibo che mangiamo ogni giorno influiscono sulla salute del nostro corpo e della nostra mente. Verdure verdi, come gli asparagi, i broccoli, carciofi o fagiolini contengono clorofilla, fibre e calcio e abbassano i livelli del colesterolo e della pressione sanguigna.



Una pioggia di stelle Michelin - La formula di In vetta con gusto rimane invariata. Otto chef stellati sono abbinati ad altrettanti rifugi lungo i sentieri dell’Alta Badia. Ad ogni chef stellato partecipante, è stato assegnato un colore, che predomina la ricetta. Gli escursionisti potranno farsi sorprendere oltre che dal gusto dei piatti gourmet, anche dalla varietà dei colori, che renderanno il viaggio enogastronomico anche un vero e proprio piacere visivo. Oltre agli chef stellati dell’Alta Badia, Norbert Niederkofler (Hotel Rosa Alpina, 2 stelle Michelin), Matteo Metullio (Hotel Ciasa Salares, 1 stella Michelin) e Nicola Laera (Hotel La Perla, 1 stella Michelin), partecipano all’iniziativa Nicola Portinari (La Peca, 2 stelle Michelin), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, 2 stelle Michelin), Giancarlo Morelli (Pomiroeu, 1 stella Michelin), Stefano Lombardi (Il Pellicano, 1 stella Michelin) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria, 1 stella Michelin).



Cena sotto le stelle – Si terrà giovedì 13 luglio luglio la prima “Cena sotto le stelle” nel paese di Badia. Lungo il centro del paese, davanti alla scalinata della chiesa di San Leonardo verrà allestita una lunga tavolata. Durante la cena che ha inizio alle 19 verranno servite diverse specialità locali e non, in un menù creato dai ristoratori del paese ai piedi del Sasso Santa Croce. La protagonista della serata sarà la volta stellata, che potrà essere ammirata degustando le varie portate. La prenotazione è obbligatoria presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



La serata dello Strudel - Martedì 25 luglio ecco la “Serata dello strudel”. Si tratta di una manifestazione golosa e creativa, che vede come protagonista lo strudel in tutte le sue possibili varianti, dal dolce al salato, ma soprattutto pensato ed interpretato dagli chef e dai pasticceri partecipanti. Le varietà di strudel verranno proposte lungo la via centrale di San Leonardo in Alta Badia, per l’occasione chiusa al traffico, a partire dalle 19. La maestosa chiesa di San Leonardo, candele e fiaccole, oltre alle musiche locali faranno da cornice alla serata. Sarà possibile acquistare e degustare i piatti direttamente presso i vari stand, allestiti per l’occasione. Non serve prenotazione.



Dolci piaceri sotto la Ferrata Tridentina - In occasione dell’illuminazione della Via Ferrata Tridentina da parte dei Croderes - il soccorso alpino dell’Alta Badia – i ristoratori locali proporranno dolci delizie nella piazza davanti alla chiesa di Colfosco. L’evento si svolge martedì 1°agosto dalle 17 alle 22.30. Intrattenimento musicale allieterà la serata.



Per maggiori informazioni: www.altabadia.org