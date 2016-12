Acquario di Genova: nuovi mondi e nuove avventure

Il processo di rinnovamento della struttura gestita da Costa Edutainment durerà due anni; si fonda su due asset fondamentali: lo storytelling che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta degli Oceani, e il coinvolgimento degli ospiti per far vivere loro una full immersion appassionante. I visitatori diventano protagonisti di un viaggio ideale in cui l’Acquario è trasformato in una nave: un ricco palinsesto quotidiano di speech – 48 incontri settimanali in 6 diverse aree - consente di interagire con lo staff che ogni giorno si prende cura degli animali per scoprire tutti i segreti e le curiosità di un luogo in cui la vita si rinnova continuamente.



Le novità cominciano all’esterno della struttura: i servizi cominciano dall’arrivo nel parcheggio e nell’area, grazie alla nuova App multilingua gratuita scaricabile e consultabile grazie alla nuova rete WiFi gratuita, con cui organizzare la visita e avere a disposizione una guida interattiva durante il percorso. I due gift shop, collocati a metà e a fine percorso sono stati ristrutturati con l’inserimento di nuovi prodotti e nuove pubblicazioni. Completa ristrutturazione anche dell’area ristorazione interna all’Acquario, con tre diverse tipologie di offerta: il “Tender Café”, il take away “La cambusa” e il ristorante Cala Maestra, con servizio Casual Food al tavolo, pronti entro l’inizio dell’estate.



Il nuovo percorso - Fin dalla prima sala, rinominata Pianeta Blu, uno spettacolare video anticipa l’intero percorso; l’esperienza prosegue nelle due aree dell'Isola delle foche e del Fiume dei piranha e poi con le nuove scenografie nel Cilindro delle Murene e nell’Area dei Pinguini. Nella prima, la grande vasca mediterranea viene svelata poco a poco, lasciando la sorpresa della scoperta nel pieno della maestosità dei suoi sei metri di altezza; nella seconda, il pubblico entra virtualmente nel regno dei ghiacci dove può incontrare i simpatici uccelli acquatici e scoprire alcune rare creature antartiche. L’esperienza si conclude nella sala della Danza delle Meduse dove è stato effettuato un intervento sul sound system. Tutto il nuovo light design è stato realizzato con luci iGuzzini Laserblade. Il progetto di rinnovamento e il nuovo format di visita sono stati ideati da Filmmaster Events, sotto la Direzione Artistica di Alfredo Accatino, l’agenzia che quest’anno produrrà le Cerimonie Olimpiche di Rio 2016



Le installazioni multimediali –Tutta nuova è anche la parte hi-tech, realizzato da ETT. I visitatori, entrando nella Sala Abissi VR, una delle prime installazioni permanenti di realtà virtuale in Italia, compiono un vero viaggio nelle profondità marine grazie ai Samsung VR Gear, visori di realtà aumentata, comodamente seduti sulle poltrone realizzate da Natuzzi per questa occasione e dotate di audio. Le otto postazioni sono accessibili a un pubblico dai 5 anni in su con un biglietto a parte di 3 Euro per gli adulti e 2 Euro per i ragazzi (5-12 anni) acquistabile direttamente all’ingresso della sala. C’è poi la sala multimediale dedicata al “Fish making”, con tre postazioni di gioco, dotate di console e monitor, in cui creare il proprio pesce ideale e immergerlo in una vasca virtuale.



Ogni giorno, dalle 10.45 alle 16.15, lo staff dell’Acquario incontra i visitatori rendendoli partecipi della vita degli animali, dell’interazione quotidiana con loro per prendersi cura del loro benessere e di tutte le operazioni necessarie a garantire il funzionamento della struttura. I momenti di feeding degli animali, così come le immersioni di pulizia e manutenzione delle vasche, diventano un nuovo e coinvolgente strumento di narrazione. Dagli attuali 14 incontri alla settimana presso due vasche – delfini e foche - si passa a 48 settimanali in sei diverse aree: la vasca degli squali, la laguna tropicale, due aree del Padiglione Cetacei - la vasca nursery che accoglie Indy, l’ultimo delfino nato ad agosto 2015, e la vasca principale -, la vasca tattile che ospita le razze, la vasca delle foche.



Per tutte le informazioni relative alla visita, gli orari, il costo dei biglietti, le propmozioni e le diverse iniziative e opportunità a disposizione dei visitatori, visitate il sito internet www.acquariodigenova.it/