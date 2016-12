A Riva del Garda tutte le golosità del Trentino

Il tema guida dell’evento è quello della lavorazione a crudo, con particolare attenzione proprio alla carne salada e al pesce Igp di lago. La cucina a crudo di questi alimenti è la base per una proposta creativa, gustosa e raffinata, che esalta anche i prodotti utilizzati per condire e accompagnare ogni piatto. E qui entrano in gioco altre eccellenze dell’Alto Garda, con i loro sapori genuini, le fragranze mediterranee, i profumi stuzzicanti: in primis l’Olio extravergine d’oliva, elemento ideale per caratterizzare e distinguere ogni tipo di ricetta, a maggior ragione quelle basate sulla carne salada e sul pesce Igp di lago.



Dal tartufo ai distillati - Quindi altri prodotti unici come il Broccolo Slow Food, le Susine Dop, i Marroni di Drena, Nago, Tenno e Campi (De.Co.), i piccoli frutti delle valli, materia prima che gli chef possono utilizzare anche a crudo in mille modi diversi per mettere in risalto la qualità della carne salda e del pesce Igp di lago nei piatti della tradizione o in nuove suggestive proposte. E ancora il Balsamico trentino, il Tartufo, lo Zafferano, i Formaggi di malga, le Mele, il Miele, i Vini Doc, il dolce Vino Santo Slow Food, la Birra, i Distillati. Sono i prodotti selezionati di un territorio unico, a livello paesaggistico e climatico, spettacolare oasi mediterranea incastonata tra le montagne, con le Dolomiti sullo sfondo.



Un villaggio del gusto al Palameeting - Il Palameeting di Riva del Garda diventerà la sede di un villaggio allo stesso tempo reale e ideale, cuore di un sorprendente viaggio sensoriale nel gusto, un evento che è la perfetta fusione tra scoperta e sperimentazione, intrattenimento e tradizione di qualità, che coinvolge tutto il territorio, con i suoi locali tipici e le eccellenze imprenditoriali. A Riva del Garda sarà possibile assaporare, acquistare (presente un mercatino di produttori locali a chilometro 0, rilassarsi i tra profumi, specialità e intrattentimento: aziende di livello, associazioni di produttori e ristoranti storici, istituzioni e personaggi di spicco daranno vita al racconto raffinato dell’enogastronomia locale, proponendo piatti originali e accogliendo i visitatori con la calda ospitalità del Garda Trentino.



Pacchetti degustazioni - Per tre giorni, dalle 10 alle 22, si potrà assaporare tutto il meglio della cucina del territorio in ognuna delle casette che compongono il villaggio del gusto all’interno del Palameeting, utilizzando anche lo speciale Pacchetto Degustazioni,che comprende sei degustazioni e la possibilità di scegliere fra sei abbinamenti vino/birra, oltre al gadget dell’evento in regalo.Ma l’esperienza del gusto può continuare in uno tra i ristoranti tipici che aderiscono all’iniziativa dei Menu del Gusto “Novembre d’Oro”, che propongono tutti i giorni speciali menu tematici utilizzando i migliori prodotti della stagione.



Un’agenda ricca di eventi - Ci si potrà deliziare con i laboratori tematici di Accademia d’Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trento, tenuti in collaborazione con lo chef Marcello Franceschi. Tra cultura e attività pratica, presentano titoli e contenuti molto stimolanti, come “Le stagioni del Gusto” (venerdì 4 novembre ore 17) o “SalSada” (sughi, salse e condimenti non convenzionali, sabato 5 novembre ore 17). La locale Accademia dell’Olio e dell’Olivo, per l’occasione propone, invece, una tappa di Girolio: il tema dell’olio verrà affrontato in modi singolari attraverso il concorso “Extravergine e dintorni” (le scuole alberghiere del territorio si sfideranno nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 a suon di ricette), mentre le scuole primarie sempre nella giornata di venerdì avranno la possibilità di fare educazione alimentare con “Mamma che olio mi dai”.



