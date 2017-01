A Milano la Festa delle Rete

L’Open Space dello Iulm si trasforma per l’occasione in una grande arena aperta al pubblico per un evento patrocinato dal Comune di Milano che riunisce ogni anno tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community della Rete, dai blog a Facebook, da Twitter alle chat, passando per i forum e per qualsiasi altra forma sociale di comunicazione. In lizza per i “MIA 16 Macchianera Internet Awards”, gli Oscar assegnati ai migliori siti e personaggi della Rete e momento clou della manifestazione, ci sono quest’anno personaggi del calibro di Fedez, Fiorello, Emma Marrone.



Nel corso dell’intera giornata, dalle 9 alle 20, si alternano conferenze, dibattiti, installazioni, presentazioni, concerti, appuntamenti, tavole rotonde e interviste sui più svariati temi, ma sempre con il medesimo filo conduttore: dove sta andando la comunicazione in Rete. Nel ricco programma della giornata spiccano, tra i tanti incontri, l’intervista di Luca Sofri a Linus, che racconta il suo rapporto con il mondo dei blog (ore 12), il dibattito sul cyberbullismo con il Generale Umberto Rapetto (ore 14.30), l’intervista ‘Unta e bisunta’ allo chef mediatico Rubio (ore 18), e poi ancora un momento di incontro con Enrico Mentana, intervistato dal giornalista Claudio Sabelli Fioretti e dallo youtuber Claudio Di Biagio.



“Siamo felici di poter celebrare l’importante traguardo dell’undicesima edizione della Festa nella città che, per antonomasia, è al centro di tutte le relazioni mediatiche e digitali - commenta il creatore della Festa della Rete Gianluca Neri - . Quest’anno il programma è ancora più ricco e multidisciplinare, arrivando a toccare svariati temi che vanno dall’informazione al tempo dei social ai rischi della comunicazione in Rete, con il coinvolgimento e testimonianze di grandi nomi.”.



Per l’evento sono stati creati due hastag dedicati: #FDR16 e #MIA16.

Il programma completo della Festa della Rete è disponibile su: www.festadellarete.it www.macchianera.net