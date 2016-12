"Delizia – Cioccolato E ..." lasciati prendere per la gola

10:05 - Con l'arrivo della primavera nel borgo murato di Pizzighettone (Cr) sboccia un nuovo evento proposto dall'organizzazione lodigiana Ginevra-Officina delle Idee in collaborazione con Pizzighettone Fiere dell'Adda . Sabato 21 e domenica 22 marzo, infatti, si svolge la prima edizione di "Delizia – Cioccolato E ...", un'occasione davvero ghiotta per tutti i visitatori che desiderano fare una passeggiata golosa tra le suggestive Mura di Pizzighettone.

Una mostra mercato inedita che prende per la gola, con riflettori puntati sul cioccolato e sul mondo dei dolciumi, ma senza trascurare una sezione dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali e regionali italiane. Il circuito espositivo dell'evento è fatto non solo di buon gusto, ma anche di tanti eventi collaterali per conoscere, degustare e acquistare prodotti al cioccolato, di pasticceria e dolciumi di varie tipologie e provenienze. Ma anche andare alla scoperta di abbinamenti curiosi come l'aceto balsamico con la torta Sacher.



Durante i due giorni della manifestazione è possibile assistere a show cooking per bambini, dimostrazioni per adulti, degustazioni ed intrattenimenti come l'attività educativa dal titolo "La fabbrica del cioccolato" e la "Sfilata Moda & Fantasia" in programma per domenica 22 marzo alle ore 16.00 nella Casamatta 26 di via Boneschi.



Inoltre nel borgo: Visite guidate alla scoperta della città murata e dei musei 'Arti e Mestieri di una Volta' e 'Delle Prigioni' (Sabato e Domenica ore 14.30-18.00 , con contributo €. 3,00 a persona, partenze da ufficio turistico, piazza D'Armi, org. Gruppo Volontari Mura); apertura straordinaria del Museo Civico di via Garibaldi e della nuova sezione 'Ceramiche Rinascimentali' (Sabato ore 9.00-12.30, Domenica ore 15.00-19.00 , ingresso libero, org Museo Civico); Crociere sull'Adda a bordo della Motonave Mattei (110 posti ) ad orari programmati (Domenica ore 15.00-16.20-17.40, con biglietto a bordo €. 9,00 a persona, imbarco dal Porto turistico, org. Consorzio Navigare l'Adda).



Per maggiori informazioni www.pizzighettone.it

