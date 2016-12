Tempo di foliage: le città in cui ammirare i colori d’autunno

Non serve inoltrarsi nella campagna o arrampicarsi sui monti per ammirare la splendida livrea di cui si veste la natura in autunno . I parchi delle città offrono spazi di grande bellezza, in cui gli alberi si accendono di colori e i viali si trasformano in tappeti variopinti sui quali una semplice passeggiata può trasformarsi in un’esperienza emozionante. Ecco alcune destinazioni in cui il turista può godersi il foliage e un piccolo tuffo nella natura, magari tra un museo e un po’ di shopping.

I parchi urbani e i colori dʼautunno 1 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Milano: l'Arco della Pace visto dal Parco Sempione 2 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Torino: il Borgo Medievale e il Parco del Valentino 3 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Torino, la Chiesa dei Cappuccini e il colle nella sua livrea autunnale 4 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Londra, Kensington Gardens 5 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Parigi, i Giardini di Lussemburgo 6 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Amsterdam: a passeggio nel Vondelpark 7 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Berlino: il celebre Tiergarten (letteralmente “Giardino degli animali”) 8 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno Vienna: panorama sul Parco dalla Reggia di Schonbrunn 9 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno New York - Central Park 10 di 10 Istockphoto Istockphoto I parchi urbani e i colori d'autunno New York - Central Park leggi dopo slideshow ingrandisci

MILANO - Il polmone verde della città è il Parco Sempione, in pieno centro città, con i suoi alberi secolari che si ammantano di un caleidoscopio di colori e con i viali che si ricoprono di foglie variopinte. La livrea autunnale del parco rende particolarmente suggestive le celebri prospettive che vanno dall’Arco della Pace al Castello Sforzesco.



TORINO – La zona collinare della città è un vero e proprio bosco urbano in cui basta camminare per strada per immergersi completamente nelle atmosfere dell’autunno. Un colpo d’occhio particolarmente suggestivo è quello offerto dal Colle dei Cappuccini e dal Parco del Valentino, sulle rive del Po, all’interno del quale si può anche visitare il pittoresco Borgo Medievale con il Castello.



LONDRA – E’ una delle mete più tradizionali per chi si concede una vacanza o un long weekend in autunno. I polmoni verdi della città, a cominciare da Hyde Park e dai Giardini di Kensington, in pieno centro città, sono contigui e meta ideale per una tranquilla passeggiata tra le foglie variopinte



PARIGI – Anche la capitale francese ha molti spazi verdi che a partire da ottobre si trasformano in luoghi ideali per chi ama il foliage. Tra questi, meritano senz’altro una visita i Giardini di Lussemburgo, una vera perla nel cuore del Quartiere Latino, in cui ammirare le foglie multicolori degli alberi e insieme le splendide architetture barocche del Palazzo del Lussemburgo.



AMSTERDAM - La Venezia del Nord ha molti spazi verdi in cui godersi tutte le nuances dell’autunno. Il più celebre è certamente Vondelpark, inserito, tra l’altro, nella lista dei monumenti tutelati dai Beni Culturali. Il parco ospita anche uno splendido roseto, con oltre 70 varietà diverse di rose.



BERLINO – La capitale tedesca ha molti e splendidi parchi: uno dei più frequentati è il Mauer Park che, tra l’altro, la domenica è lo scenario di un celebre mercatino delle pulci. Il parco è stato realizzato nel 1994 nella ex “striscia della morte” del Muro di Berlino, adibita ad area verde in base ad una decisione presa all’indomani della riunificazione delle due Germanie. Oppure si può optare per il parco di Tempelhof o per il celebre Tiergarten (letteralmente “Giardino degli animali”), che ospita come dice il nome, il giardino zoologico di Berlino.



VIENNA – A poca distanza dalla città si trova una delle mete obbligate per chi visita la capitale austriaca: il Palazzo di Schonbrunn, l’antica residenza imperiale estiva, circondata da un vasto giardino. Il parco offre grandi suggestioni autunnali. Oltre ad ammirare la serra delle palme e il labirinto, durante l’autunno si cammina nel parco sotto veri e propri soffitti di foglie multicolori.



NEW YORK - Central Park è una meta irrinunciabile per turisti e visitatori, ma in autunno si trasforma in una vera tavolozza di colori, dall’oro al rosso intenso. E, dopo una lunga passeggiata tra gli alberi, si può sempre fare visita al Metropolitan Museum o allo Zoo.