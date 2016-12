Amore a Singapore: due cuori e una… città

Talmente alte le sue guglie, talmente luminoso il suo ipnotico notturno skyline da fornire lo sfondo 2.0 per le coppie new romantic, che possono trovare la location ideale al nuovissimo hotel The South Beach disegnato dall'archistar Philippe Starck, con oltre 600 camere ricche di ogni comfort, con un suggestivo sky garden dove rilassarsi a bordo piscina e ammirare il panorama della Città del Leone.



Passione e cucina - Ma gli innamorati possono tentare anche una cena stellata che stuzzichi il palato. Il ristorante Waku Ghin a Marina Bay Sands è tra i più celebri a livello internazionale con il suo mix di cucina giapponese ed europea realizzata sotto la supervisione dello Chef Tetsuya Kuda. Per chi invece vuole scoprire il gusto della moderna cucina singaporese, il Wild Rocket è il locale perfetto. Qui il resident Chef Willin Low ha colto ogni sfumatura dei suoi viaggi intorno al mondo creando piatti nuovi ed esclusivi. Per i più romantici la celebre ruota panoramica Singapore Flyer offre l'esclusivo servizio Moët & Chandon Champagne Flight per brindare con ottime bollicine francesi e godere dello skyline della città.



Sposarsi in un acquario? - Ma Singapore è anche arte, architettura, natura e divertimento. Per gli amanti dei fondali è d'obbligo una tappa sull'isola di Sentosa per visitare il meraviglioso Sea Aquarium con più di 100.000 specie marine tra cui lo squalo leopardo, la cernia e le mante. Un percorso tridimensionale che permetterà di conoscere e vedere da vicino gli abitanti del mare. Un piccola curiosità: l'Aquarium di Sentosa è diventato negli ultimi anni la cornice più gettonata per originali proposte matrimoniali tra cupidi in tuta subacquea e pesci così colorati da sembrare cotillon.



Un ultimo consiglio - Potete nidificare anche nel parco di Marina Barrage: baciati dal sole di Singapore, San Valentino non sarà mai stato così emozionante.



Per maggiori informazioni: www.yoursingapore.com