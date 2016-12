Austria in bici? Il Burgenland vi aspetta

Dilettanti o professionisti, fidanzati o coppie in viaggio di nozze, famiglie e semplici amici: proprio tutti possono vivere un viaggio rilassante, all'insegna dei propri hobby o di un piacevole allenamento in Burgenland, il territorio più orientale dell'Austria, vicino a Bratislava e a Vienna. Per chi ama la bici pedalare in questa regione austriaca è un must: infatti, il binomio ciclismo e Burgenland - divertimento su due ruote per atleti e appassionati di tutte le età e abilità - è semplicemente inscindibile. Tra l'altro, il che non guasta, le soste dei ciclisti, soprattutto quelle serali possono essere confortate da una cucina assolutamente all'altezza, fatta dei deliziosi insaccati, di ottimo pesce del Neusiedler See, uno dei laghi più estesi d'Europa, e l'eccellente vino, bianco e rosso, di cui questa piccola regione austriaca è una delle più raffinate produttrici. Sport, divertimento e natura incontaminata: questa la cornice di laghi e corsi d'acqua, prati idilliaci e boschi pittoreschi in cui il Burgenland offre infrastrutture per tutti gli amanti dello sport all'aria aperta.

Terra di castelli - Clima mite, ampi terreni pianeggianti: ci si abbronza pedalando, immersi in un paesaggio bello e cangiante, costellato di magnifici castelli che ne sottolineano il carattere di terra di confine:ed ecco il castello di Bernste, costruito dai Batthyány, che circondato da una doppia cerchia di mura, oggi ospita un hotel; la trecentesca fortezza di Forchtenstein, sui monti Rosaliengebirge; il castello di Lockenhaus, anch'esso trasformato in albergo sorge sulle sponde di un piccolo lago circondato dai pini.



Percorsi attrezzatissimi - Lungo le pianure pannoniche nella parte settentrionale o sui dolci rilievi collinari al centro e al sud, si estende una rete di piste ciclabili di circa 2.500 km e tutti i percorsi sono ben segnalati, in gran parte asfaltati e sono dotati di tutte le infrastrutture necessarie. Grazie a numerose stazioni per il noleggio, servizi di riparazione, mappe e, a partire dalla primavera, anche una App-outdoor, scoprire questi paesaggi così variegati è un gioco da ragazzi. Lasciarsi trasportare dall'E-Bike, alla ricerca dell'adrenalina con una mountain bike, raggiungere nuovi traguardi con una bici sportiva da corsa, o semplicemente godersi una piacevole gita in famiglia: la lunga stagione mite del Burgenland offre tempo a sufficienza ed esperienze su due ruote per tutti i gusti.



Piste ciclabili a cinque stelle - Consigliabile, tra tutti gli itinerari la Neusiedler See, unica pista ciclabile a cinque stelle, secondo gli esperti del settore che circonda tutto il lago di Neusiedl, dichiarato Patrimonio della Umanità dall' Unesco. Nel Burgenland meridionale sarà inaugurata il 16 maggio La Paradiesradroute ben 260 chilometri accanto alla frescura dei fiumi Raab e Lafnitz.



Maggiori informazioni: www.burgenland.info



