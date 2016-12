Alto Adige: in Valle Isarco il paradiso del trekking

Un nuovo sentiero in quattro tappe - Viene infatti aperto questa estate il nuovo sentiero “Dolorama” (Dolomiti + panorama). In 4 tappe dall'Alpe di Rodengo/Luson, all'incrocio fra Val Pusteria e Valle Isarco, il percorso è una sorta di balconata naturale continua lunga decine di chilometri. Si snoda attorno alla Plose, la montagna di Bressanone, e poi lungo la Val di Funes fino a Laion, all'ingresso della Val Gardena: protagoniste assolute, le meravigliose guglie delle Dolomiti, in particolare delle Odle Patrimonio mondiale dell'Unesco! Il nuovo percorso panoramico è lungo 61 chilometri e corre quasi interamente su strade forestali e sentieri con una segnaletica uniforme e dedicata (oltre a quella consueta ufficiale), con un solo attraversamento di una strada asfaltata. Il dislivello totale in salita è di 2356 metri, in discesa di 3004 metri, per un tempo di percorrenza complessivo di 19 ore.



La storia della terra? Un libro aperto - Lungo il sentiero s'incontrano invitanti punti di sosta panoramici, come ad esempio il sito dell'insediamento preistorico Astmoos sull'Alpe di Luson o quello di fronte alle stratificazioni geologiche al passo delle Erbe, che costituiscono una sorta di libro aperto sulla storia della terra. E ovviamente, nei punti strategici, ci sono baite panoramiche con ristorazione tipica (e anche gourmet) di alta qualità ed autenticità. Sono in totale 22 i rifugi lungo l’itinerario o nelle prossimità; in 12 di questi è anche possibile pernottare (preferibilmente previa prenotazione).



Un sentiero in diretta - Prendendo come base il parcheggio in località Zumis, sopra Rodengo, l'itinerario inizia dolcemente sul sentiero 4 tra i paesaggi d'altura, in un mare di fiori variopinti sull'Alpe di Rodengo/Luson. Panorama mozzafiato da due lati, a nord verso le Alpi di confine e i monti di Fundres, a sud le Dolomiti, fra cui spicca il Sass Putia, potendo osservare anche i laghetti alpini Glittner verso la fine della tappa. Nella seconda tappa ci si avvicina poi alle rocce ardite delle Odle di Eores e di Funes, che sembrano tanto vicine da poterle quasi toccare con mano. Ma sulla sinistra, oltre la Val Badia, dopo aver attraversato i 2100 metri del giogo Göma, appaiono le vette del Sasso di Santa Croce. Poi si tocca il Passo delle Erbe e si percorre il sentiero “Giro Sasso Putia”, girando attorno a questa imponente formazione rocciosa, fino al Rifugio Genova. Nella terza tappa, attraverso estese foreste, si arriva alla Brogles Hütte. E dopo tanta roccia ci si rituffa nel verde, leggermente in pendenza verso sud, tra prati e pascoli di Rasciesa, fino al Rifugio Resciesa. Sulla Rasciesa, grandioso affaccio su Sassolungo, Sasso Piatto e Sciliar. Da qui, con la quarta tappa, si continua su ampi prati e alpeggi scendendo fino a Laion a sud di Chiusa all’entrata della Val Gardena in 3 ore di discesa.



I percorsi classificati - Nella Valle Isarco, nota come la “valle dei percorsi”, le opportunità di escursioni sono talmente tante e variegate, che con la collaborazione di guide alpine ed esperti del territorio, sono stati individuati e “classificati” accuratamente per tematiche e per tipologia di pubblico i percorsi più adatti a ciascuno. Dalle passeggiate per famiglie con bambini (perfino nel passeggino), fino alle ferrate più emozionanti, passando per sentieri a tema e percorsi di scoperta della vita vissuta e del lavoro fra masi e malghe. In questo modo la vacanza diventa ancora più piacevole, facile, ma soprattutto autentica.



Per maggiori informazioni: www.valleisarco.info