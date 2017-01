Sci e gusto nell’inverno dell’Alta Val Badia

Il periodo dell’anno tanto atteso dagli amanti dello sci ha inizio. Sabato 3 dicembre, l’Alta Badia apre i battenti della stagione invernale 2016/17. La nevicata e le temperature fredde di inizio novembre e degli ultimi giorni hanno permesso di preparare le piste in tempo da record, questo anche grazie alle tecniche di innevamento all’avanguardia, adottate nella località sciistica per eccellenza. Il comprensorio sciistico dispone, infatti di un sistema di innevamento artificiale di ultima generazione e ad elevate prestazioni, che assicura condizioni sciistiche ottimali. Per il primo fine settimana si prevede l’operatività dei collegamenti fra La Villa, San Cassiano, Corvara e Colfosco. Inoltre, si potrà anche sciare a Badia, sulle piste Santa Croce e Baby Pedraces. Sarà percorribile in anteprima anche la Gran Risa, la famosa pista nera di Coppa del Mondo, dove il 18 dicembre si disputerà il tradizionale slalom gigante maschile e il 19 dicembre per la seconda volta lo Slalom Gigante Parallelo in notturna. Confermata inoltre l’apertura del Sellaronda in senso orario.



Giunto alla quinta edizione, l’evento porta in Alta Badia noti chef delle più rinomate località sciistiche del mondo ( Lech-Zürs e Kitzbühel in Austria, St.Moritz, Zermatt e Gstaad in Svizzera, Aspen in Colorado, Sochi in Russia e Almaty in Kazakistan) per celebrare il Top of the Mountains.



Cinque chef in cinque rifugi - Domenica 11 si partirà con 5 stelle della ristorazione, che porteranno in tavola le eccellenze della propria terra e cucina. A fare da padroni di casa, gli chef stellati dell’Alta Badia: Norbert Niederkofler (Ristorante St. Hubertus presso il Relais & Chateaux Hotel Rosa Alpina) abbinato al rifugio Bioch, presenterà una versione particolare dei Tortellini in brodo. Lo chef stellato più giovane d’Italia, Matteo Metullio (Ristorante La Siriola presso l’Hotel Ciasa Salares), creerà al rifugio Club Moritzino un’animella di vitello fritta, su battuta di scampi, spuma di topinambur affumicata e salsa alla liquirizia e anice. Nicola Laera (Ristorante La Stüa de Michil presso l’Hotel La Perla), abbinato al rifugio Col Alt, cucinerà invece una porchetta di coniglio del Bleggio con i suoi fegatelli, zucca, castagne e polvere di prosciutto di Sauris. Lo chef di del ristorante Griggeler Stuba di Lech-Zürs, Thorsten Probost sarà ospite del rifugio Piz Arlara, dove delizierà gli sciatori con il suo piatto “Tartare dell’Alta Badia”. Arriva da Almaty in Kazakistan, lo chef Esat Akyildiz (Ristorante del The Ritz Carlton di Almaty), che in occasione del Gourmet Skisafari presenterà la specialità Kespe Sorpa, tagliolini freschi con fumetto aromatico. Ad ogni piatto, sarà accostato un vino altoatesino.



Sci e cucina al massimo livello - Gli sciatori si sposteranno sugli sci da una baita all’altra, dove si fermeranno per degustare i piatti serviti dagli chef e dove, volendo, potranno acquistare un unico ticket per la degustazione di cinque piatti. Nei prossimi mesi, saranno complessivamente 14 gli Chef gourmet che presenteranno in altrettante baite sulle piste un piatto creato appositamente per l’evento e riproposta agli sciatori durante tutta la stagione invernale.



Gli altri appuntamenti all’insegna del gusto - L’inverno all’insegna dell’enogastronomia in Alta Badia prosegue con la Leitner ropeways VIP Lounge in occasione delle due gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino sulla pista Gran Risa (18 e 19 dicembre). La seconda edizione di Care’s – The Ethical Chef Days è in programma dal 22 al 25 gennaio, mentre Sommelier in Pista viene riproposto con sei appuntamenti (19 e 26 gennaio, 9 e 16 febbraio, 9 e 16 marzo). Il 12 marzo torna Roda dles Saus, evento dedicato alla cucina ladina, che si protrae durante tutta la settimana, nelle baite del comprensorio dello Skitour La Crusc, mentre per il 19 marzo è in programma il Wine Skisafari, una degustazione a 2.000 m dei migliori vini dell’Alto Adige. Inoltre, durante tutta la stagione invernale ci sarà la possibilità di partecipare alla Colazione tra le vette nei rifugi Las Vegas e Col Alt. E per chi volesse preparare i piatti della cucina ladina anche a casa, può partecipare ai corsi di cucina ladina tradizionale, ogni mercoledì al maso Alfarëi. La stagione terminerà con la terza edizione dello Skicarousel Vintage Party, in programma per il 1° e 2° aprile 2017, durante il quale i rifugi proporranno piatti in voga negli anni ’70 e ’80.



