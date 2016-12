La montagna autentica di 5 Perle Alpine

Perla svizzera -Cominciamo da una Perla svizzera, Arosa, che il 22 e 23 gennaio ospiterà la quinta edizione dell'IceSnowFootball. Grandi campioni da tutto il mondo, tra cui molti ex delle più forti squadre nazionali, si sfideranno su neve e ghiaccio in una sorta di campionato mondiale di calcio su neve e ghiaccio, tra gli straordinari paesaggi invernali delle montagne di Arosa.



Fisarmoniche e cavalli - Passiamo alla Francia, dove Termignon ospita dal 24 al 30 gennaio il Festival della fisarmonica. Concerti, sfilate e animazioni in caffè e ristoranti insieme ad abilissimi fisarmonicisti, per giornate di grande musica e divertimento sulle montagne francesi. Restiamo in Francia: a Les Gets (ritenuta l'eldorado francese per gli amanti della montagna) si parte direttamente con gli sci ai piedi per esplorare un immenso comprensorio di sci alpino tra abeti e malghe. In questa perla, si pratica lo Ski Joëring, ovvero la pratica di andare sugli sci trascinati da un cavallo, attraversando scintillanti paesaggi invernali. I bambini possono divertirsi in un apposito Ski Joëring Park con i pony. A Les Gets lo sci è davvero per tutti: grazie ai corsi ESF, con istruttori specializzati e noleggio materiali inclusi, anche persone con limitazioni di mobilità possono vivere un'indimenticabile esperienza di sci.



La vera montagna si scopre a Moso e a Moena - Passiamo in Italia, dove a Moso in Passiria (BZ) si terrà dal 30 gennaio al 1 febbraio il Campionato del Mondo di arrampicata su ghiaccio. I più forti campioni di questa specialità si ritroveranno per conquistare l'ambito titolo iridato nella disciplina principale “Lead” (difficoltà). Il Centenario della Grande Guerra nella perla trentina di Moena, i cui dintorni furono teatro dell'immane tragedia, viene celebrato con varie iniziative, come lo Ski Tour Grande Guerra, organizzato su richiesta per piccoli gruppi. Sempre a Moena vengono organizzate – per chi non vuole dedicarsi solo alla discesa- varie escursioni invernale tematiche: la Ciaspolata del bosco incantato, ad esempio, oppure Scopri i dintorni di Moena (passeggiate panoramiche al lago di Soraga, a Malga Ronca e Malga Panna, oppure a Malga Peniola) e il Viac cultural (passeggiata nella storia, cultura e curiosità del paese,passando anche per il leggendario Rione di Turchia).Non manca naturalmente lo Sci alpinismo per vivere da protagonisti lo spirito più libero della montagna: accompagnati da un istruttore,si raggiungeranno con gli sci, grazie alle pelli di foca, le più belle e nascoste cime attorno a Moena.



Vacanze ecosostenibili - Le 27 località che aderiscono ad Alpine Pearls hanno elaborato una sorta di decalogo sulle vacanze ecosostenibili, che prevede fra l'altro la "mobilità dolce" , ovvero sono raggiungibili con mezzi ecocompatibili,in treno o in autobus. Una volta arrivati, ci si può muovere senza auto per raggiungere tutte le mete desiderate.



Per informazioni: www.alpine-pearls.com