Dove sciare? I comprensori più costosi e i più economici

Bansko in Bulgaria batte tuttte le stazioni sciistiche europee in fatto di economicità: è infatti la destinazione che offre i prezzi migliori alle famiglie italiane per una vacanza sugli sci in questa stagione. La più cara in assoluto è invece Zermatt, in Svizzera , È quanto emerge da uno studio che ha preso in considerazione 42 destinazioni europee. Ma ecco i dettagli.

Lo studio, commissionato da Tripadvisor, prende in considerazione le seguenti voci di costo: soggiorno di una settimana in hotel, lezioni di sci, ski pass, noleggio dell'attrezzatura da sci e cene e bevande per una settimana per una famiglia di quattro persone durante la prossima stagione sciistica (15 dicembre 2015–15 aprile 2016).



I luoghi più convenienti nei Paesi dell'Est - La Bulgara Bansko non solo detiene la medaglia d'oro per la destinazione più conveniente dello studio TripIndex Ski, ma addirittura vanta un cospicuo calo dei costi complessivi rispetto a un anno fa. Bansko e l'Europa dell'est in generale si distinguono come le destinazioni che propongono le offerte migliori per i viaggiatori amanti degli sci quest'anno. All'interno di quest'area si trovano infatti ben tre delle sei destinazioni più convenienti: Bansko in Bulgaria, Sochi in Russia e Kranjska Gora in Slovenia. Da un'analisi a livello Paese, invece, è Andorra a vantare il primato per numero di destinazioni nella top 10 delle mete più convenienti, con ben tre resort in classifica. La Svizzera primeggia come destinazione più costosa per lo sci con ben 5 delle 10 destinazioni più costose. Zermatt ha scalato 3 posizioni rispetto allo scorso anno scalzando St. Anton in Austria dalla prima posizione delle destinazioni più costose.



L'Italia sta nel mezzo - Le destinazioni italiane analizzate dallo studio si posizionano a metà classifica, non ottenendo il primato di destinazioni più convenienti ma nemmeno quello di destinazioni più costose. Le tariffe più economiche tra le mete italiane prese in considerazione dallo studio sono quelle di Livigno, 18° nella classifica europea. Courmayer, Cervinia, Cortina d'Ampezzo sono rispettivamente al 25°, 27° e 28° posto.



Ed ecco la classifica delle prime dieci località più economiche:

1. Bansko, Bulgaria

2. Sochi, Russia

3. Berchtesgaden, Germania

4. Candanchu, Spagna

5. Kranjska Gora, Slovenia

6. Spitzingsee, Germania

7. Arinsal, Andorra

8. Baqueira Beret, Spagna

9. Ordino Arcalis, Andorra

10. Pas de la Casa, Andorra



Questa la classifica delle località più dispendiose:

1. Zermatt, Svizzera

2. Verbier, Svizzera

3. St, Anton, Austria

4. St. Moritz, Svizzera

5. Courchevel, Francia

6. Val Thorens, Francia

7. Meribel, Francia

8. Flims Laax Falera, Svizzera

9. Saas Fee, Svizzera

10. Ischgl, Austria