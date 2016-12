Natale: i regali giusti per i grandi viaggiatori

I doni giusti per i grandi viaggiatori 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori La bilancia pesa valigia 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori Le posatine da viaggio 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori il Waterproof Notebook 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori The Tile App: ovvero la piastrella gps per non perdere bagagli o altri oggetti. 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori La custodia porta camicie 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori Il cuscino-cappuccio l’Ostrich Pillow 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori La Penna Spaziale Fisher, per appunti "estremi":. 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori Scratch World Map: il mappamondo "gratta e viaggia". 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori Trackstick: il gps che ricorda gli itinerari e funziona come le briciole di Pollicino 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa I doni giusti per i grandi viaggiatori L’amaca da viaggio, per chi non sa rinunciare al pisolino. leggi dopo slideshow ingrandisci

PER CHE È DISTRATTO – La tecnologia soccorre chi ha la testa fra le nuvole o gli ansiosi, che vogliono tenere sempre sotto controllo il loro bagaglio o i loro oggetti personali: per loro c’è The Tile App. Tile in inglese significa “piastrella”: è infatti un piccolo dispositivo di forma quadrata che contiene un rilevatore Gps da inserire nel bagaglio. La piastrella si interfaccia con un app per il cellulare, rendendo così rintracciabile il bagaglio ovunque sia. Il prezzo? Costa appena 25 dollari.



PER I FOODIES - Per loro, specie se sono fanatici dell’igiene o se amano viaggiare low cost, c’è un set di posate portatili, ideale per pranzi e cene al volo, utilizzabile e trasportabile in ogni situazione. Idea utile anche per la vita di tutti i giorni e di prezzo contenuto: partiamo dai 4,00 euro per un set basico.



PER GLI ARTISTI E SCRITTORI - L’ideale per loro è il Waterproof Notebook, un bel blocco per gli appunti da usare mentre si è in viaggio, ancora molto apprezzato nonostante il diffondersi dei device tecnologici. Peccato che la carta sia poco pratica quando ci si trova sotto la pioggia: il Waterproof Notebook come dice il suo nome, è impermeabile all’acqua Si trova online e il prezzo è intrigante: si parte da 11,45 euro.



PER CHI VIAGGIA PER LAVORO – Se il vostro amico è costretto a servirsi di un vestiario formale, apprezzerà la custodia porta camicie, che permette di arrivare a destinazione con vestiti perfetti, ben piegati e non spiegazzati. Prezzi a partire da 30,00 euro.



PER CHI SI PORTA DIETRO LA CASA – Basta con le sgradite sorprese al momento di imbarcare la valigia in aeroporto: la bilancia pesa bagagli evita il disagio di dover riorganizzare tutti gli effetti personali per non sforare il massimo consentito. Piccola, leggera e trasportabile, ha un prezzo molto interessante: si parte dai 6,00 euro per una bilancia base, ma in commercio esistono anche modelli di valigie con la bilancia già integrata.



PER GLI ETERNI ASSONNATI – Anche se non è un vero e proprio accessorio da viaggio, è certamente un’invenzione geniale: l’Ostrich Pillow è un cappuccio e insieme un cuscino: c’è spazio per le braccia e per la testa ed un foro apposito permette di respirare senza problemi mentre si schiaccia un pisolino. Diventerà grande amico di chi ama dormire in treno, in aereo o in aeroporto senza preoccuparsi di fare facce buffe. Il prezzo sul sito ufficiale parte da 89,00 euro.



PER I GRAFOMANI – Per chi non riesce a resistere alla tentazione di prendere appunti ovunque c’è la Penna Spaziale Fisher: Creata durante la “corsa allo spazio” per le esigenze di scrittura in situazioni estreme, ad esempio in assenza di gravità, la Penna è dotata di uno speciale refill pressurizzato contenente un inchiostro allo stato quasi solido che torna liquido mentre si scrive. Se anche non siete in partenza per Marte può esservi utile lo stesso: dura fino a 15 volte di più di una normale penna, è in grado di scrivere sott’acqua, da ogni angolazione e persino a testa in giù, aderisce a molteplici superfici e non gela alle basse temperature.



GRATTA E VIAGGIA! - Non esiste persona al mondo che non ami fare la conta dei posti che ha visitato. La Scratch World Map è un planisfero che all’occorrenza può essere mostrato come trofeo agli amici. Ogni volta che si visita un Paese, infatti, si gratta la parte di cartina corrispondente e si vede pian piano allargarsi il panorama dei propri viaggi. Costa 15,00 euro e sicuramente può contribuire ad aumentare l’autostima e la soddisfazione del destinatario!



PER I POLLICINO 2.0 – Se il destinatario del dono confessa d non avere alcun senso dell’orientamento e teme sempre di perdersi in una città sconosciuta, ecco un gadget da fare invidia a Pollicino: invece della sue poco pratiche briciole di pane, si può usare la tecnologia di Trackstick: utilizza la rilevazione Gps per tracciare gli spostamenti del viaggiatore ed è in grado di ricordare esattamente il percorso compiuto. Il dispositivo può trasformarsi anche in un utile album delle vacanze: al ritorno si può trasferire il percorso su Google Earth e vedere la linea creata dai propri spostamenti.



PER I DORMIGLIONI – L’amaca da viaggio è leggerissima e ultra resistente, ideale che un riposino fuori programma. Grazie alla sua composizione in tela da paracadute e al sistema di fissaggio integrato, l’amaca è facile da montare e da smontare, e garantisce un’oasi di relax ovunque nel mondo. I prezzi partono dai 40,00 euro.



La selezione è proposta da Condé Nast Johansens, la principale guida cartacea e multimediale per viaggiatori indipendenti, che propone anche Voucher Regalo Condé Nast Johansens di vario valore, a partire da 50 sterline (circa 56 euro).