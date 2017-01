Shop Qatar, un festival per gli irriducibili dello shopping

Retailtainment, ovvero shopping e intrattenimento: questa la parola d'ordine della prima edizione di Shop Qatar , che per un mese trasforma il Qatar in un vero e proprio Eden dello shopping. In tutto il piccolo e ricchissimo Emirato del Golfo Persico (dove la temperatura in questo periodo è primaverile) i negozi di abbigliamento, elettronica, cosmetici e accessori per uomo, donna e bambini offrono infatti promozioni speciali con sconti fino al 50%. Il tutto, con il contorno di eventi e spettacoli, fra cui il famosissimo musical di Brodway Cats.

Un vero Festival dello shopping che ha come cuore Doha, la giovane capitale qatariota, una delle città in più rapida crescita al mondo, nata dal deserto all’inizio del 1800 su un’incantevole baia a forma di mezzaluna, dove si erano insediati pescatori di perle. Spettacolare il suo skyline, con l’ardita e futuristica selva di grattacieli firmati da archistar che sembra nascere dall’acqua. Una città in cui convivono contemporaneità con esotismo, grandi mall e boutique di tutte le più raffinate ed esclusive griffe internazionali con tradizionali souq arabi.



Fra mall, boutiques e souq - La prima tappa va assolutamente riservata al Mall of Qatar, che ha aperto da pochissimo ed è uno dei più grandi al mondo, con i suoi 500 mila metri quadrati dove si trova tutto ciò che è moda e tendenza, e le boutiques si alternano a ristoranti con cibi di tutto il mondo e ben 17 sale cinematografiche. La maratona dello shopping prosegue in altri lussuosi centro commerciali (Ezdan Mall, AlKhor Mall, Lagoona Mall, Gulf Mall, Landmark, Dar Al Salam Mall), nelle boutique di Pearl Qatar (isola artificiale a forma di perla dove si trovano i negozi più raffinati, i ristoranti di maggior grido, esclusivi hotel) e non può che concludersi nel Souq Waqif, cuore della città vecchia, dove si respira, e si acquista, quanto di più tipico e autentico offre il mondo arabo, dai tappeti agli argenti e alle spezie.



Offerte di viaggio a prezzi speciali - Grazie alla partnership con Qatar Airways e con le più importanti piattaforme di prenotazioni alberghiere, sono stati messi a punto pacchetti di volo e hotel a tariffe vantaggiose. Inoltre, nel mese di festival le tariffe dei voli Qatar Airways per Doha sono scontate del 25%.



Per maggiori informazioni: www.shopqatar.qa