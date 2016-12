Palawan nelle Filippine: è lei l’isola più bella?

Si chiama Palawan e si allunga nel Mar Cinese Meridionale per oltre 430 chilometri, mentre la sua larghezza non supera i 39 chilometri: ma in quest’isola delle Filippine , la maggiore di un arcipelago sterminato, si concentrano tante e tali meraviglie che molti esperti e operatori turistici pensano sia l’isola più bella del mondo. Spiagge da sogno, panorami che sembrano usciti dalla fantasia di un grande artista, scorsi paradisiaci in mezzo a un mare turchese e benedetti da un’eterna, fresca estate.

Palawan è una delle 7.107 isole delle Filippine, che il turismo internazionale sta valorizzando: le sue meravigliose spiagge sono equamente suddivise tra il lato ovest, che guarda verso il Mar Cinese Meridionale, e la parte orientale rivolta al Mare di Sulu. Tra i più popolari siti turistici dell’isola: Secret Lagoon Beach e The Coral Garden, dove è possibile fare indimenticabili immersioni.



El Nido, paradiso tra i coralli - Tra le località più gettonate la meravigliosa El Nido, all’estremità settentrionale dell’isola, una spiaggia incantevole, considerata unanimamente tra le più belle del mondo, circondata com’è da isolotti corallini che si ergono nel mare trasparente. Dalla città di El Nido, di 30mila abitanti circa, si può partire per escursioni marittime alla scoperta di baie, insenature, scorci unici al mondo.



Le venti isole di Balabac - All’estremità opposta di Palawan, quasi a rispecchiare la bellezza di El Nido ecco Balabac, spettacolare insieme di venti isole con un entroterra che è tra i più ricchi del pianeta per biodiversità. Ci vivono specie di cervi sconosciuti altrove, innumerevoli tipi di volatili endemici e migratori, piante rare e insetti, rarei mangrovie, e decine di animali marini come squali, delfini, tonni , balene, razze, tartarughe marine. Le spiagge di Balabac sono di leggendaria bellezza, a partire dalla sabbia rosa di Camiran o quelle altrettanto belle di Onuk, Candaraman, Matangala, Canabungan, Nasubata, Ramos, Bugsuk, Siksikan, Secam, Patongong, Lumbucan, Mangsee.



Una fauna rarissima - Palawan è un paradiso naturalistico dove vivono numerosi animali in via di estinzione. Nell’entroterra, coperto da una fitta foresta tropicale, si trovano animali rari come il Binturong, stranissimo"orso gatto", il cervo Calamian, lo scoiattolo della Sonda, il coccodrillo delle Filippine. E’ possibile vedere questi straordinari animali al Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center che si trova nella capitale di Palawan, Puerto Princesa, dove un altro appuntamento imperdibile è al Giardino delle farfalle.



Lo spettacolare fiume sotterraneo - E sotto Puerto Princesa scorre l’Underground River il più lungo fiume sotterraneo navigabile che nel 2011 l’Unesco ha posto tra le sette meraviglie naturalistiche del mondo. E’ possibile fare escursioni guidate in barca attraverso un sistema di grotte sotterranee. Nel sottosuolo sono presenti in gran quantità stalattiti e stalagmiti, oltre ad alcune enormi cavità naturali.



Per maggiori informazioni: www.tourismphilippines.com