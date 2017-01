Oggi è Tokyo la capitale della buona tavola

La capitale del Giappone ospita ogni giorno un numero elevato di visitatori provenienti da tutto il mondo; tra questi molti personaggi della cultura, dell’arte, dello sport e dello spettacolo che non possono fare a meno di esplorare il considerevole panorama gastronomico che la città offre.Il gusto, il servizio, l’incredibile varietà e unicità del drink&food trova riscontro anche nei palati viziatissimi delle star.



I gusto dei divi - Keanu Reeves ama il ramen, Lady Gaga la soba, Brad Pitt il monja-yaki, Fernando Alonso gli spaghetti alla carbonara che si servono in un famoso ristorante a Ginza, con ricetta originale italiana, il caffè DUG di Shinjuku è invece il luogo che ha ispirato il famoso romanzo Norwegian wood di Haruki Murakami, al Caffè Paulista a Ginza si conserva ancora la tazzina dove John Lennon bevve il suo caffè. Per tutti ottimo sakè e tanti piatti assortiti da gustare nelle izakaya, i pub in stile giapponese. A Tokyo ce ne sono moltissime, accoglienti e ospitali.



Dove il lusso è di casa - Dal lusso sfrenato e vario della cucina a quello dei suoi hotel ,Tokyo è senz’altro una delle metropoli dall’eccezionale vivacità. Questo mese si segnala la riapertura, dopo un’attenta ristrutturazione, del Grand Prince Hotel Takanawa che offre nel padiglione "Takanawa Hanakoro" 16 lussuosissime camere in stile Ryokan, un centro benessere e, al piano superiore dell’edificio principale, un salotto esclusivo, il "Club Floor", che si affaccia su un curatissimo giardino.



Per tutte le tasche - Per i budget più contenuti, vicino alle stazioni di Tokyo e Shinagawa, e non lontano dall'aeroporto di Haneda, è aperto il capsule design Tamachi Bay Hotel che offre piani diversi per uomini e donne, la Tv, connessione Wi-Fi e porte USB a prezzi decisamente ragionevoli. Ma a Tokyo si può dormire anche in treno! I vagoni del treno, utilizzati un tempo per collegare Tokyo con Hokkaido, da questo dicembre divengono il "Train Hostel Hokutosei" a Bakurocho, Nihombashi. Ostello per giovani e meno giovani, ma soprattutto una location davvero unica dove pernottare.



Per maggiori informazioni: www.gotokio.org