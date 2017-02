Niagara: cascate ancora più belle con mille nuovi colori

Un’esibizione di umida e rombante potenza talmente impressionante da rendere le cascate del Niagara le più famose e celebrate del mondo, anche per merito di Mariliyn Monroe che le rese eterne in un film “ Niagara ” uscito nel 1953 per la regìa di Henry Hathaway, che riscosse un grandissimo successo. Ora, appariranno in una " nuova luce ".

Situate al confine tra Canada e Stati Uniti, le cascate del Niagara sono da sempre una delle mete più agognate per le coppie in viaggio di nozze, un po’ come Venezia in Italia. Oggi le cascate si potranno ammirare in Technicolor: dopo oltre vent’anni uno dei simboli Usa per eccellenza ha una nuova illuminazione notturna. Che può proporre 17 milioni di combinazioni di colori.



Scoperte nel 1604 - Gli europei scoprirono le cascate agli inizi del ‘600, ma esse erano già considerate mitiche e importanti dai nativi americani, che le ritenevano nate dall’amore di una bella ragazza irochese per il dio del tuono che dimorava proprio in una a caverna dietro le acque della cascata.Le cascate hanno un salto di circa 58 m, anche se quelle americane cadono su delle rocce situate ad appena 21 m dal bordo della cascata. Ciò a causa di un massiccio movimento franoso occorso nel 1954. La grande cascata canadese è larga circa 800 m mentre la cascata americana ha un fronte di 323 m.



Luci Led e proiettori allo xeno - Oggi le cascate del Niagara offrono uno spettacolo ulteriore, grazie a un'illuminazione nuova e altamente d'effetto: è stato aggiornato infatti, dopo più di due decadi, il sistema di infrastrutture di illuminazione. Ora sono ancora più suggestive, e dieci volte più luminose. Ogni notte, infatti, migliaia di luci colorano l’acqua e propongono tutte le tinte dell’arcobaleno. Oltre 1.400 luci LED hanno infatti sostituito l’oramai obsoleto sistema di proiettori allo xeno. Costo del restyling: l’equivalente di 3,8 milioni di euro. Per farsi stupire ancora di più dalla natura e dal suo aspetto più impetuoso e straripante.



Per maggiori informazioni : www.niagaraparks.com