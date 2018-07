New York, estate 2018: sei esperienze imperdibili

E’ proprio l’estate il periodo perfetto per passeggiare nei bellissimi parchi, rilassarsi sulle numerose spiagge, sorseggiare un cocktail nei suggestivi rooftop bar degli hotel o ancora scoprire il ricco calendario artistico e culturale. Ecco gli appuntamenti di luglio- agosto.



1.Visitare il Domino Park a Brooklyn - Progettato dal rinomato studio di architettura paesaggistica High Line, Domino Park è il progetto di riqualificazione dell’area che ospitava lo stabilimento dello zuccherificio Domino Sugar, attivo per oltre un secolo. Comprenderà l’Artifact Walk dove osservare i vecchi macchinari utilizzati nella fabbrica ed una piazza affacciata sul waterfront con vista sullo skyline di Manhattan e sul ponte di Williamsburg.



2.Motori rombanti al Qatar Airways New York City E-Prix - L’evento automobilistico della Formula E per monoposto elettriche tornerà per il secondo anno al Brooklyn Cruise Terminal dal 14 al 15 luglio, a conclusione del tour nei cinque continenti. Lo scorso anno la corsa ha attirato oltre 20.000 appassionati.



3.Promozioni nei ristoranti e nei teatri - Giunta alla sua 26a edizione, la NYC Restaurant Week, tornerà quest'estate dal 23 luglio al 17 agosto, proponendo menu scontati a prezzo fisso in oltre 350 ristoranti, tra i migliori della città. Le prenotazioni saranno aperte dal 9 luglio. Altri programmi di NYC & Company per la stagione estiva e autunnale includono NYC Broadway WeekSM (biglietti in vendita il 15 agosto per spettacoli dal 3 al 16 settembre, nycgo.com/broadwayweek) e NYC Off-Broadway WeekSM (biglietti in vendita il 10 settembre per spettacoli dal 24 settembre al 7 ottobre.



4.Un nuovo quartiere, il Seaport District NYC - Il rilancio di Lower Manhattan include la riapertura in veste totalmente rinnovata del Pier 17 all’interno del Seaport District NYC, che comprenderà un grande rooftop di 6.000 metri quadrati per concerti ed eventi, in programma dal 1° agosto. Tra le novità del Seaport District NYC anche l’apertura della sede di New York City del concept store milanese 10 Corso Como e del nuovo food market firmato da Jean-Georges Vongerichten nel restaurato Tin Building.



5.Emozionarsi a Broadway - Tra le più recenti produzioni inaugurate a Broadway, spiccano Harry Potter and the Cursed Child, Parts I and II; The Boys in the Band che in occasione del 50° anniversario della commedia porta a Broadway un cast stellare, e Angels in America, l’opera che ha ricevuto il maggior numero di nomination ai Tony Award nella storia di Broadway. Da non perdere anche i successi del grande schermo, in formato musical, come il capolavoro Disney Frozen, Mean Girls, della sceneggiatrice Tina Fey, e, dal 20 luglio, l’attesissimo Pretty Woman: The Musical.



6.I mitici US Open di tennis - Dal 27 agosto al 9 settembre, US Open, il più grande torneo di tennis della nazione, torna all'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, nel Queens. Durante l’edizione 2018 si festeggerà il 50° anniversario del torneo sportivo, che sarà anche il primo giocato dopo il rinnovamento da 600 milioni di dollari del National Tennis Center. I migliori giocatori del mondo si sfidano in questo evento del Grande Slam e gli appassionati di tennis che vi partecipano possono inoltre godere di ottime specialità culinarie e prendere parte ad attività, spettacoli musicali e molti altri appuntamenti imperdibili durante l'esplorazione di "The World's Borough" del Queens.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com