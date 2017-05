In quale film andiamo? Vacanze per cinefili

Quella cinematografica è una forma di turismo da non sottovalutare, come si può capire da queste otto locations individuate da Hundredrooms: per scoprire i luoghi dove sono stati ripresi alcuni dei più grandi capolavori della cinematografia moderna, cresce infatti la voglia di viaggiare, di volare con l’immaginazione, per sentirsi protagonisti di pellicole storiche anche se solo per un istante.



La villa di James Bond, Italia - Non solo è possibile visitare questo splendido set di James Bond, ma si può persino dormire nella stessa camera da letto, come un autentico 007. Villa Gaeta è, infatti, l’emblematica dimora che si vede nella pellicola Casino Royale (2006). La sua posizione strategica, da cui si staglia un panorama da sogno sul lago di Como, è un valore aggiunto all’intrinseca bellezza della dimora..



La Cappella di Kill Bill, California - Tanto squallida quanto tenebrosa, la famosa Cappella dove ebbe inizio la saga di Kill Bill è reale e si trova a Lancaster (California). E’ una tra le pellicole più viste del regista americano Quentin Tarantino. La Cappella vede un gran numero di visitatori ogni anno, i quali entrando rimembrano il celebre momento in cui Bill e il suo gruppo irrompono al matrimonio di Beatrix per uccidere tutti gli assistenti...



Hogwarts, Gloucester - La saga di Harry Potter è stata girata in più di 100 locations dove è possibile rivivere la magia, andando oltre la famosa piattaforma 9 e ¾ di King Cross. Tanto i bambini quanto gli adulti hanno sempre sognato di visitare la famosa scuola di magia e stregoneria di Harry Potter e dei suoi amici che vivono le mille fantastiche avventure. Sebbene la saga sia stato registrato in molti scenari diversi, la Cattedrale di Gloucester rimane uno dei più popolari e una delle sedi di maggior pellegrinaggio per gli amanti del genere.



Hobbieville (Lo Hobbit), Nuova Zelanda - La regione neozelandese dove ha sede il borgo di Matamata è il luogo più conosciuto del film “Lo Hobbit”, che si vede anche nella saga de “il Signore degli Anelli”. Questo luogo è stato trasformato in un’importante attrazione turistica della Nuova Zelanda, dove si ha la possibilità di compiere un tour per visitare le case dei celebri personaggi dai piedi grandi.



Il Palacio de Naboo di Star Wars II, Siviglia - La Plaza de Espana di Siviglia è già Tesoro della Cultura Cinematografica Europea, secondo l’Accademia Europea del Cinema. Oltre al suo grande valore architettonico, è uno dei luoghi più emblematici e affascinanti del capoluogo andaluso: inoltre, è stata una delle locations predilette da vari registi di caratura internazionale. Nella saga Star Wars la piazza sivigliana appare in tutto il suo splendore nell’episodio di Star Wars II - L’attacco dei cloni, dove passeggiano la principessa Amidala y Anakin Skywalker.



La fabbrica di Oskar Schindler, Cracovia - Qui, durante la seconda guerra mondiale, furono salvate centinaia di vite umane durante l’occupazione nazista in Polonia. Nella famosa pellicola “Schindler’s List” (1993) di Steven Spielberg, vincitore di ben sette premi Oscar, che racconta la storia reale dell’impresario tedesco Oskar Schindler, che aiutò moltissime persone a salvarsi da una morte sicura, si può scorgere lo stabilimento. Attualmente, all’interno della fabbrica ha luogo un'esposizione permanente sulla storia della città dal 1939 fino ai giorni nostri.



Aeroporto di Leipzig/Halle, Germania - L’ Aeroporto di Leipzig accoglie una delle scene più emozionanti e avvincenti di “Capitan America: Civil War” (2016), nel quale gli eroi della Marvel al completo si affrontano in due gruppi. Più di 20 dei 140 minuti della pellicola sono stati girati nella pista di atterraggio, nel parcheggio e nella dogana dell’aeroporto ubicato vicino a Schkeuditz, in Sassonia.



Il Borgo de “Il Padrino”, Italia - Nella villa medievale di Savoca, in provincia di Messina (Sicilia), si girarono alcune delle scene più importanti de “Il Padrino” (1972). Tra tutti i luoghi che è possibile visitare si erige il bar Vitelli , dove Michael chiese la mano di Apollonia, sua futura sposa. I proprietari del locale lo hanno voluto conservare praticamente intatto: conservando persino le tende, che sono esattamente le stesse che appaiono nella pellicola. L’interno del bar rappresenta un piccolo museo sul capolavoro di Francis Ford Coppola, con fotografie e oggetti dell’epoca.