Hotel: ecco i migliori del mondo. Italia al top

11:30 - In momenti di crisi come questo la notizia è confortante: tra i migliori hotel d’Europa 1 su 5 è italiano e batte bandiera tricolore anche il miglior hotel per famiglie del mondo ovvero il Cavallino Bianco Family Spa Grand di Ortisei, in Alto Adige. Questo il verdetto di TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo, che ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice® Hotel Awards 2015, decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale.

I Travelers’ Choice Awards sono basati sulla quantità e la qualità delle recensioni e opinioni dei viaggiatori e sui punteggi specifici per ciascuna categoria dei premi.



A livello mondiale è l’Asia il continente in cui si concentra il maggior numero di hotel premiati nella categoria lusso. E se nessun hotel europeo è riuscito a entrare nella top 10 mondiale, sono ben due gli italiani che hanno conquistato la classifica del vecchio continente: il Portrait Roma (2°) e il The Gritti Palace a Venezia (9°). Sul podio europeo insieme al Portrait si classificano due hotel turchi: il Kayakapi Premium Caves – Cappadocia (1°) e il Tomtom Suites (3°).



I MIGLIORI HOTEL DEL MONDO o secondo i viaggiatori della community sono i segenti, nelle diverse categorie specifiche:

Migliori Tariffe: Lawton Court Hotel, Llandudno, Regno Unito

Miglior Hotel per Famiglie: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, Italia

Miglior Pensione e B&B: Millgate Bed & Breakfast, Masham, Regno Unito

Miglior Hotel di Lusso: The Place Luxury Boutique Villas, Ko Tao, Tailandia

Miglior Hotel di Piccole Dimensioni: The Place Luxury Boutique Villas, Ko Tao, Tailandia

Miglior Servizio: The Place Luxury Boutique Villas, Ko Tao, Tailandia

Miglior Hotel: Gili Lankanfushi Maldives, Lankanfushi, Maldive



TOP 10 ITALIA

Hotel Belvedere, Riccione (RN),

The Gritti Palace, Venezia, (VE),

Meister's Hotel Irma, Merano (BZ),

Hotel Excelsior, San Vigilio (BZ),

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ),

Hotel Monika,Sesto (BZ),

Maree Hotel, Cesenatico (FC),

Antiche Mura Hotel, Sorrento (NA),

Bellevue Syrene, Sorrento (NA),

The St. Regis Florence, Firenze, (FI).



TOP 10 - MIGLIOR TARIFFE E questi i primi dieci nella categoria che premia gli hotel con un miglior rapporto qualità-prezzo:

Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme (NA),

Hotel Villa Janto, Casamicciola Terme (NA9,

Albergo Esperia, Tabiano Terme (PR),

Hotel Villa Gori, Bellaria-Igea Marina (RN),

Hotel Massimo, Riccione (RN),

Hotel Matilde, Marina di Massa (MS),

Hotel Consuelo, Riccione (RN),

Hotel Universal, Cattolica (RN),

Petit Hotel, Caorle (VE),

8piuhotel, Lecce (LE)



BED &BREAKFAST

B&B Mondello Resort, Palermo (PA),

Pietramonti Estate & Country House, Pienza (SI),

Locanda dell' Artista, San Gimignano (SI),

Bed and Breakfast Tre Civette Sul Como, Roma (RM),

Casa Portagioia, Castiglion Fiorentino (AR),

Attic 12 B&B, Palermo (PA), v Villa Quartarella, Modica (RG),

B&B Gioia del Salento, Porto Cesareo (LE),

Campiello Zen, Venezia (VE),

1865 Residenza d'epoca, Firenze (FI).



Per maggiori informazioni: www.tripAdvisor.com