Dove trovare il sole senza spendere troppo

L’isola africana di origine vulcanica, secondo Tripadvisor, offre ai viaggiatori un prezzo medio di circa 504,5€ a settimana per l’affitto di una casa vacanza con due camere da letto, pari a 18€ per persona al giorno per 4 ospiti. Se però Capo Verde non è in cima alla vostra lista dei desideri, non preoccupatevi: i viaggiatori in cerca di altre destinazioni per fuggire dal clima invernale troveranno molti altri luoghi convenienti nel mondo in cui concedersi un soggiorno a prova di portafoglio.Alcune delle mete di viaggio più belle a livello mondiale godono infatti di un ottimo clima nei primi mesi dell’anno. I viaggiatori possono soggiornare due settimane a Capo Verde allo stesso prezzo di una settimana a Guadalupa. Ben 4 delle 10 mete convenienti si trovano in Spagna e includono sia destinazioni marittime come Fuerteventura, Tenerife e Lanzarote sia la splendida città di Granada. I viaggiatori che vogliono esplorare luoghi più lontani possono trovare offerte convenienti in Asia, in particolare a Penang, Goa, Sri Lanka e Pattaya.



Ma ecco la classifica dei luoghi più convenienti, con i prezzi medi di una vacanza per una settimana nell’inverno 2017.



1. Capo Verde, Capo Verde

2. Penang, Malesia

3. Fuerteventura, Spagna

4. Granada, Spagna

5. Goa, India

6. Tenerife, Spagna

7. Lanzarote, Spagna

8. Sri Lanka, Sri Lanka

9. Pattaya, Thailandia

10. Guadalupa, Guadalupa