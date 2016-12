Dieci ponti iconici di grande fascino da tutto il mondo

PONTE DI BROOKLYN - NEW YORK - Questo ponte, uno dei simboli più iconici della Grande Mela, costruito nel 1883, è stato uno dei primi nel suo genere negli Stati Uniti. Decine di fatti sono avvenuti su questo ponte, ma parlando anche d’Italia possiamo menzionare il pilota Giorgio Pessi, che nel 1919 passò sotto l’arcata con un Caproni Ca.5, uno dei velivoli più grandi dell’epoca.



PONTE BANPO – SEUL - Potrebbe sembrare un ponte come tanti altri, ma il Banpo nasconde una qualità che lo rende un ponte da record. Infatti l’intera arcata è anche una fontana, chiamata Fontana Arcobaleno, che la notte offre uno spettacolo multicolore grazie alle luci che illuminano i getti d’acqua.



TOWER BRIDGE – LONDRA - Eccoci arrivati ad un altro ponte diventato ormai vera e propria icona per la città che lo ospita. Parliamo del Tower Bridge a Londra, tappa obbligata per tutti i turisti in visita alla capitale britannica.



PONTE OCTÀVIO FRIAS DE OLIVEIRA - SAN PAOLO - Inaugurato nel 2008 a San Paolo in Brasile, questo ponte, dedicato all’imprenditore Octàvio Frias de Oliveira, presenta un’insolita forma ad X a sostegno dell’arcata. In diverse occasioni la struttura è stata vandalizzata per rubare i cavi di sostegno.



PONTE AL PORTO – SYDNEY - Questo ponte è una vera e propria icona per la città di Sydney e una struttura davvero mastodontica. La sua arcata ospita 8 corsie stradali, due ferrovie, un percorso pedonale e una pista ciclabile. A poca distanza dalla celebre Opera House, è meta di migliaia di visitatori ogni anno.



PONTE MEYDAN – DUBAI – Dubai, quando si parla di architettura, è sempre all’avanguardia quanto a modernità. Non è da meno il ponte Meydan, che con le sue forme curvilinee e l’illuminazione fluo sembra essere uscito da un progetto futurista. Il ponte è stato anche usato come scenografia per il film Mission Impossible 3.



GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO - Anche in questo casi si tratta di un ponte dei record, ma non per lunghezza o altezza. Il Golden Gate, infatti, oltre ad essere una delle icone di San Francisco è anche il ponte più fotografato del mondo.



PONTE DI RIALTO – VENEZIA - Non poteva mancare il ponte più antico, e probabilmente anche il più celebre, che attraversa il Canal Grande a Venezia. Non tutti sanno che la versione in pietra tutt’ora presente è stata costruita alla fine del '500 in sostituzione di una precedente in legno, molto simile per forma.



HELIX BRIDGE – SINGAPORE - Insignito di svariati premi per il suo design unico, questo ponte ha una forma che ricorda la struttura dell'elica del DNA. Il momento migliore per vederlo è la notte, quando le luci, sapientemente disposte, valorizzano al meglio le curve spettacolari della struttura.



PONTE OBERBAUM – BERLINO - Chiudiamo questa rassegna con un ponte europeo celebre anche per il suo ruolo nella storia recente. Si trattava infatti di uno dei punti di accesso tra la Germania Est e Ovest prima della riunificazione e oggi rappresenta uno dei simboli principali dell'unità tedesca dopo la Guerra Fredda.



www.wimdu.it