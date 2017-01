Dieci idee per un addio alla vita da single

Prima di salire sull'altare rimane da organizzare l'ultima notte da single dei futuri sposi. Il motore di ricerca viaggi globale Skyscanner ha pensato ad alcuni viaggi per un addio alla condizione di single in luoghi speciali che rispecchino gli interessi e le passioni di ciascuno sposo. Ne abbiamo scelti dieci.



Idee per LEI



In bici tra i canali di Amsterdam - Salite in aereo e riposate in volo, perché una volta a terra non avrete più tempo per farlo! E brucerete tante calorie poiché il modo migliore per visitare Amsterdam è in sella a una bicicletta, perdendosi fra i canali. Esplorate i quartieri della città e fate tappa alle Nove Stradine (Negen Straatjes), dove troverete un tempio dello shopping open air per sbizzarrirsi con gli acquisti. Poi organizzate una maratona dei musei: Rijksmuseum, Stedelijk e Van Gogh Museum sono da non perdere. Fra le tappe irrinunciabili: il Mercato dei Fiori e la centrale Piazza Dam.



Coccole in un hammam a Marrakech - Se la futura sposa ama le atmosfere esotiche, i mercati di spezie e i caldi tramonti, Marrakech, la splendida città rossa, è il luogo ideale. Per un’esperienza ancor più suggestiva, si può scegliere come alloggio un riad, tipica casa marocchina convertita solitamente in un piccolo albergo, ancor meglio se piccolo e intimo, e affittare tutte le stanze della casa per un soggiorno davvero indimenticabile. Dopo una colazione nel vostro patio, perdetevi tra i profumi delle piante subtropicali dei Giardini Majorelle, esplorate i corridoi labirintici della Medersa Ali Ben Youssef, salutate le cicogne al Palazzo El Badi e mercanteggiate nei mercati affollati della Medina.



Happy hour sulla spiaggia a Formentera - Un’atmosfera rilassata e un mare caraibico: in una parola Formentera, la più bella delle Baleari. Questo paradiso terrestre, dichiarato Riserva Naturale e Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, vi aspetta per un addio al nubilato da trascorrere felicemente con i piedi nella sabbia, bianca e fine come il borotalco. Prima di un aperitivo gipsy-chic al tramonto, visitate i centri abitati dell’isola, in particolare El Pilar de la Mola, dove ogni mercoledì e domenica c’è il mercatinohippie. Il mese più economico per volare in Spagna è maggio, quando i biglietti aerei sono circa del 18% più economici rispetto al costo medio annuale.



Parigi: macaron boutique per una “vie en rose” - A Parigi, scelta anche da Halle Berry per il suo addio al nubilato, potete celebrare in grande stile l’addio alla vita da single della vostra amica. Iniziamo dalla foto ricordo, da scattare rigorosamente di fronte alla Torre Eiffel: un selfie da ricordare per tutta la vita, meglio ancora se dall’alto della torre. Trionfo di champagne e macaron lungo i deliziosi Champs-Élysées, da far seguire da un’idea dai tratti esotici: un hammam, per una pausa purificante votata alla bellezza, con bagni di vapore e massaggi rilassanti, in cui tutto è studiato nei minimi dettagli per un dolce risveglio di anima e corpo.



Milano fra shopping e dolci tentazioni - Pronte per un addio al nubilato alla Sex & the City? Se la moda vi appassiona, troverete il vostro eden in quel di Milano. Una volta in città non togliete tempo alle vetrine e dirigetevi alla Galleria Vittorio Emanuele II tra le griffe più prestigiose: dopo un giro di shopping fatene un altro, su voi stesse, anzi tre per la precisione, sul toro raffigurato in un mosaico a terra. Invocherete la buona sorte ponendo il tallone del vostro piede sugli attributi dell’animale e compiendo tre rotazioni a occhi chiusi.



Idee per LUI



Tra golf e degustazione di whisky a Edimburgo - Pronti per un viaggio nel mondo del whisky? Destinazione Edimburgo! Sì perché in Scozia esistono cinque regioni (Campbeltown, Highlands, Islay, Lowlands e Speyside) che si occupano da secoli della produzione di questo prezioso elisir: iniziate con un tour guidato in una distilleria storica per poi tornare in città per una degustazione coi fiocchi. Con oltre 550 campi dove giocare, questa è anche del patria del golf: potrete smaltire il whisky con una partita nella brughiera.



Vita da spiaggia e movida a Ibiza - Bagni di sole e tanta musica: in una parola Ibiza, la regina delle Baleari, l’isola più esplosiva del Mediterraneo che merita almeno un viaggio nella vita. Se nelle vene del futuro sposo scorre un sangue da dj, non mancate agli opening o closing party di inizio e fine stagione, per omaggiare le discoteche più famose del mondo con feste da capogiro. Ma Eivissa, Ibiza in catalano, non è solo un tempio del divertimento: tra una festa e l’altra, cercate di programmare anche qualche escursione nella natura per apprezzare i bellissimi scorci che l’isola regala.



A Monza per un giro in pista - Festeggiate al volante di una vera e propria Gran Turismo. In Italia sono diversi i circuiti che organizzano queste esperienze adrenaliniche, e quello di Monza è senza dubbio il top. Scegliete la vostra vettura dei sogni (ad esempio una Ferrari o una Lamborghini) e aggredite l’asfalto come non avete mai fatto prima. In alternativa, potete diventare copilota di un atleta professionista che vi garantirà un’esperienza in tutta sicurezza, oppure farvi affiancare da un istruttore professionista che vi saprà dare tutti i consigli utili per migliorare la vostra guida sportiva.



Terme a go-go in quel di Budapest - Per gli amanti delle spa il consiglio è di volare a Budapest perché questa è la città delle terme. Nel territorio della capitale ungherese si trovano, infatti, oltre 100 sorgenti di acqua termale conosciute già al tempo dei Romani. Non perdetevi le più famose - le Terme di Széchenyi - per un complesso di alto livello ospitato in un magnifico edificio in stile Neobarocco e noto ai più per le partite di scacchi in acqua.



Cervinia: heliski adrenalinico e grolla dell’amicizia - Per gli amanti dello sci, non poteva mancare una delle località sciistiche più belle del nostro arco alpino: Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. Qui si scia tutto l’anno, o quasi, per via dell’altezza elevata e della presenza di un grandioso ghiacciaio. Sempre qui è possibile provare l’heliski: sciare utilizzando l’elicottero come mezzo di risalita. Dopo una discesa sulla neve vergine, fate tappa in rifugio e ordinate un caffè speciale: quello valdostano, da bere nella tipica grolla dell’amicizia, tutti insieme.