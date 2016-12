Devi scegliere il viaggio? Ti aiuta lo Zodiaco

Ariete - Ibiza, Spagna – Orgogliosi, generosi e creativi, gli amici dell'Ariete vivranno un 2016 tutto in ascesa: non dovrete andare dall'altra parte del Mondo a cercare sorrisi e soddisfazioni, le stelle hanno in serbo per voi un fantastico viaggio a Ibiza. Quale che sia la vostra età, Ibiza è sempre un desiderio da realizzare. La Isla Blanca è piena di sorprese, dal mattino, momento ideale per godersi la città e le bellezze paradisiache dell'isola, fino a sera, quando il divertimento è assicurato e prosegue fino all'alba.



Toro - Baku, Azerbaigian - Il Toro è un segno energico e coraggioso, sempre pronto a lanciarsi in nuove avventure e a godere di nuove scoperte. Per voi il nuovo anno esplora mete inedite: la vostra città è Baku, nell'Azerbaigian, regione del Caucaso ricca di posti incantevoli e spesso troppo poco conosciuti. Situata sulle rive del Mar Caspio, Baku è un posto magico, in cui storia e modernità si incrociano. Non perdete la Città Vecchia, che è Patrimonio Unesco, fate un salto alla Filarmonica Statale e se ci riuscite andate a teatro: qui la cultura dello spettacolo musicale, come il balletto o l'opera, è davvero radicatissima.



Gemelli - Tashkent, Uzbekistan – Il segno dei Gemelli è curioso, mai banale e amante di tradizioni anche lontane dalle proprie: per un viaggiatore così ci spingiamo in Uzbekistan, a Tashkent, la capitale. Attraversata e dominata nei secoli dalla cultura araba, cinese e russa, tutte rintracciabili nelle strade e tra i palazzi, questa città saprà catturare anche i più scettici con i suoi musei che raccontano storie lontane e le sue bellezze artistiche e culturali. Sì, lo sappiamo che volete andarci: spingetevi anche a Samarcanda se avete più giorni a disposizione.



Cancro - New York, Stati Uniti D'america - Il Cancro, riservato ed elegante, sensibile e tenace, si guadagna una meta top: New York! Una di quelle città che va sicuramente vista e vissuta al massimo almeno una volta nella vita e voi, amici del Cancro, potrete programmare il viaggio nella Grande Mela proprio in questo nuovo anno. Vi muoverete estasiati tra l'Empire State Building e il Central Park, tra il Moma e Times Square e non vorrete più ripartire, perché questa è la città che non dorme mai, è un vortice che risucchia e sorprende. Se riuscite ad andarci in autunno, poi, lo spettacolo dei colori renderà il tutto ancora più poetico.



Leone - L'Avana, Cuba – Sono viaggiatori instancabili gli amici del Leone, solari e sempre attivissimi su molti fronti, ai quali il 2016 riserverà grandi traguardi da raggiungere: in cima alla lista, Cuba, coi suoi colori e i suoi profumi e la sua atmosfera che è davvero unica al mondo. Cuba non è solo rum e sigari, Cuba è una continua scoperta di antichissime tradizioni e paesaggi mozzafiato che si sono preservati, gli uni e le altre, quasi del tutto incontaminati.



Vergine - Lima, Perù - Coscienziosi, dotati di spirito critico e brillanti, i nati sotto il segno della Vergine hanno bisogno di essere sempre stimolati per non annoiarsi mai. E il 2016 vi regalerà un grande viaggio che sembra soddisfare questo requisito primario: Lima, in Perù, vi aspetta! Una città in cui Natura e Storia si intrecciano indissolubilmente per scorci mozzafiato e paesaggi talmente belli da sembrare una tela d'artista!



Bilancia - Kyoto, Giappone - Per il segno della Bilancia, che per eccellenza incarna l'equilibrio e la misura, Skyscanner consiglia una meta magica, sospesa tra realtà e incanto: Kyoto, nota come “la città dei mille templi”, affonda le sue tradizioni in tempi lontanissimi e può vantare una storia millenaria. Non perdetevi uno spettacolo di teatro kabuki, entrate nei musei e nei templi, belli e mistici, e poi ristoratevi nei tipici giardini giapponesi, che sono dei piccoli Eden.



Scorpione - Città Del Messico, Messico - Determinati, autoritari e molto pratici, gli Scorpioni amano programmare ogni dettaglio, anche quando si tratta di viaggiare, e il 2016 regalerà loro un bel biglietto per Città del Messico. Magari sola andata, chissà.. perché questa è una città che sa conquistare. Frenetica e moderna, a catturare la vostra attenzione sarà innanzitutto Plaza de la Constitución, mentre per gustarvi un po' di tranquillità fate un salto al Bosque de Chapultepec, un'area verde in cui troverete anche uno splendido castello. E una vista mozzafiato sulla città.



Sagittario - Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti - Per i nati sotto il segno del Sagittario, che amano le avventure e sono sempre pieni di vitalità, leali e idealisti, quel che ci vuole per cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi è sicuramente un bel viaggio. Dove? Abu Dhabi è la meta prescelta, coi suoi altissimi grattacieli e gli edifici in vetro per cene con vista ad alta quota, le innumerevoli cupole della Grande Moschea, le passeggiate lungomare e il sito di Al Ain, veramente imperdibile.



Capricorno - Vienna, Austria - Saranno moltissimi i progetti che dovranno portare avanti i Capricorno, e lo faranno sempre con grande responsabilità e pazienza. La città dell'anno è Vienna, regale e sofisticata. I suoi musei, le strade eleganti, le piazze e le fontane, la Sacher Torte e Klimt, i giri in carrozza e un centro storico Patrimonio Unesco.



Acquario - Hanoi, Vietnam - Per gli Acquario il nuovo anno esplora strade poco battute: è il momento di tagliare i rami secchi e concentrarsi sull'essenziale, senza abbandonare altruismo e creatività che caratterizzano questo segno dello Zodiaco. La vostra destinazione ideale è Hanoi: una meta che unisce storia, natura, cultura e politica, che soddisferà la vostra voglia di scoprire e conoscere; una meta in cui indagare sul senso del Mondo, per il vostro lato più riflessivo.



Pesci - Bangkok, Thailandia - Romantici e amanti della natura più estrema, ai Pesci le stelle consigliano Bangkok e la Thailandia: una città in continua evoluzione, piena di fascino e di angoli che vi toglieranno le parole di bocca. Il tutto nella cornice di una terra magica, in cui mercati colorati, spiagge mozzafiato e vegetazione rigogliosa sapranno incantarvi, tanto da rimanervi nel cuore.