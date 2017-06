Costa Rica: un paradiso tra Atlantico e Pacifico

Le spiagge sono sicuramente il punto di forza della Costa Rica, soprattutto perché la maggior parte di esse sono ancora poco conosciute e frequentate. Le più famose si trovano sul litorale caraibico, un vero e proprio angolo di paradiso per gli amanti delle acque limpide e cristalline.



Playa Blanca, tra foresta e laguna - Scegliere quali siano le più belle è quasi impossibile, perché ognuna ha la sua particolarità, a partire da Playa Blanca, una distesa sabbiosa di 3km situata all’interno del Parco Nazionale di Cahuita, a metà strada tra due ecosistemi contrapposti: spostandosi verso Punta Cahuita si può infatti ammirare il lato più selvaggio della costa, mentre in direzione opposta si apre un’incantevole laguna le cui acque sono costellate dalla barriera corallina.



Playa Negra, perla del Pacifico - Tuttavia, è il lato che si affaccia sul Pacifico che regala delle oasi naturali inaspettate. Un esempio è Playa Negra, un arenile a sud di Puerto Viejo de Talamanca che prende il nome proprio dalle sue sabbie nere, colore che deriva dall’elevata presenza di manganese.



Romantici o sportivi? - Se siete invece in cerca di una fuga romantica, Playa Manzanillo è quello che fa per voi: qui rimarrete incantati dal mosaico di colori dovuto al bianco della spiaggia, al verde intenso della vegetazione e al turchese dell’oceano. Non distante si trova Playa Santa Teresa, un Eldorado per surfisti e amanti degli sport acquatici, perfetta anche per chi desidera rilassarsi all’ombra di maestose palme, ascoltando il fruscio delle foglie e il ritmico fragore delle onde. Si dice che qui si veda uno dei migliori tramonti in Costa Rica.



La spiaggia delle conchiglie - Chi cerca un luogo più isolato può rifugiarsi nella meravigliosa Playa Pan de Azucar, considerata l’Eden degli appassionati di snorkeling e diving: basta immergersi qualche minuto per ritrovarsi circondati da pesci tropicali e magnifici coralli. Infine, nella Bahía Brasilito si apre una delle spiagge più belle della penisola di Nicoya, Playa Conchal, le cui sabbie sono composte da miliardi di piccole conchiglie.



Le farfalle attorno al vulcano - Ma il Costa Rica è anche la Terra dei vulcani: ad oggi se ne contano circa un centinaio sparsi per la nazione, alcuni dei quali ancora in attività. Il più conosciuto è indubbiamente l’Arenal, nei pressi de La Fortuna, a nord del Paese. Questo vulcano di forma conica, quasi simmetrica, presenta cinque crateri ed è situato al centro di una zona abitata da moltissime specie di animali, come coati, scimmie e farfalle multicolori.



Paesaggi lunari - Suggestivo è certamente anche l'Irazú, il vulcano più grande e più alto del paese, che si innalza al centro del Parco Nazionale a ovest di Cartago. Il suo nome deriva da quello di un villaggio indigeno costruito sulle sue pendici e significa propriamente “la vetta del tuono e del terremoto”. Al centro del vulcano si trova un lago di color verde smeraldo che contrasta con le rocce circostanti, dando vita a una sorta di paesaggio lunare. Per chi volesse visitare questo piccolo paradiso, Kel12 offre un pacchetto dal titolo “Avventura ai tropici, il lato selvaggio del Costa Rica!”.



Per maggiori informazioni: www.visitcostarica.com