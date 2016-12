Camera con vista, sulla Grande Bellezza

06:00 - Cosa c’è di più bello che svegliarsi la mattina e aprire la finestra su un panorama mozzafiato? o ancora meglio fare due passi e gettarsi in piscina per godere di un’alba o di un tramonto fantasmagorici? E ancora: pranzare o cenare con la vista placida di un lago o sulla visione idilliaca di colline e montagne all’orizzonte? Questa è dolce vita: se convenite, abbiamo scelto per voi alcune “camere con vista” particolarmente belle o interessanti, un breve giro del mondo con pernottamento in alcune delle posizioni più felici del pianeta: dall’Europa all’Australia.