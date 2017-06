Alberghi curiosi: una casa sull’albero per tornare bambini

La top ten, a cura della Hotels.com va dalla Thailandia fino agli Stati Uniti. Eccola, di seguito.



1.Keemala - Thailandia - A solo 40 minuti da Phuket c'è un hotel che ricorda più un incrocio tra una palafitta e un nido di uccello. Keemala è un vero e proprio paradiso terrestre: un'oasi di pace completamente immersa nel verde, rinomata per le sue meravigliose ville e le vasche da bagno con vista sulla foresta pluviale. Spiagge da cartolina, trattamenti spa, cocktail al tramonto e romantici picnic: Keemala è tutto questo e molto altro ancora.



2.Tree Hotel - Svezia - Il Tree Hotel ha un design singolarissimo, ben lontano dal prototipo di casa sull'albero. Da ospite, potresti avere l'impressione di trovarti all'interno di un nido o di un UFO! Tra gli extra a tua disposizione troverai anche un'amaca gigante, perfetta per ammirare lo spettacolo dell'Aurora boreale. Goditi un po' di meritato relax nella sauna dell'hotel, assaggia le specialità della cucina locale e sali sulla teleferica per apprezzare meglio la vista del fiume Lule e della Lapponia svedese. Prezzi a partire da 498€ a camera a notte.



3.Azulik- Tulum - Messico - L'Azulik è uno dei resort più gettonati di tutto il Messico, rinomato per le sue stupende ville. Oltre a offrire un'incantevole vista sull'oceano, queste singolarissime strutture simili a palafitte sono dotate di vasche da bagno all'aperto e patio con altalena e letto in stile balinese sospeso. Gli ospiti del resort possono provare le specialità del celebre Kin Toh, esclusivo ristorante a quota 12 metri sul livello della giungla maya e che ospita le esibizioni dal vivo dei talentuosi artisti locali.



4.Four Seasons Resort - Costa Rica - Le paradisiache spiagge della penisola di Papagayo sono la cornice perfetta per un soggiorno da sogno. Questo esclusivo resort - tecnicamente non una vera e propria casa sull'albero - si trova a circa 100 metri sul livello del mare, completamente immerso nel verde della giungla costaricana. Le suite a 5 stelle sono tutte dotate di una piccola piscina privata, il luogo ideale in cui sorseggiare un cocktail e godersi un po' di meritata tintarella. Per quanto riguarda le attività e le cose da fare, avrai soltanto l'imbarazzo della scelta: campo da golf, mini parco avventura per bambini e molto altro ancora! L'hotel, inoltre, offre ai suoi ospiti la possibilità di partecipare a un programma di volontariato e aiutare gli studenti delle scuole locali a preservare l'ambiente.



5.Tsala Treetop Lodge, Plettenberg Bay - Sudafrica - Nascosto in mezzo agli alberi della celebre Garden Route sudafricana, questo hotel è il luogo ideale in cui trascorrere qualche giorno di assoluto relax. Le sue suite sono il non plus ultra del comfort e dell'eleganza e offrono una vista mozzafiato. A disposizione degli ospiti, bagno privato con spa, caminetto, infinity pool e molto altro ancora! Della struttura fa parte anche un'esclusiva terrazza-ristorante sospesa nel vuoto, completamente immersa nella foresta.



6.Japamala Resort, Isola di Tioman - Malesia - Se vuoi trascorrere qualche giorno in mezzo alla natura più selvaggia e incontaminata, questo è decisamente il posto che fa per te! Nel cuore di una foresta sull'Isola di Tioman si trova questo singolarissimo hotel accessibile solo in barca. Ponti sospesi e passaggi segreti collegano questa serie di case sull'albero, che offrono una spettacolare vista sul Mar Cinese Meridionale. Tra vasche idromassaggio circondate da alberi, un ristorante sospeso a 100 metri sul livello del mare ed escursioni in mezzo alla giungla, un soggiorno così sarà impossibile da dimenticare.



7.Aqua Wellness Resort - Nicaragua - Immerso nel verde della foresta tropicale, nel cuore della Costa Esmeralda nicaraguense, si trova questo meraviglioso hotel. A fare da perfetto sottofondo, le onde dell'oceano e il canto degli uccelli. La struttura, una via di mezzo tra una villa e una casa sull'albero, è dotata di una piccola piscina, docce all'aperto in stile balinese e terrazza privata, ideale per ammirare il romantico tramonto. A disposizione degli ospiti anche un esclusivo ristorante sulla spiaggia e la possibilità di partecipare a uno speciale corso di yoga che si tiene nel bel mezzo della giungla.



8.Silky Oaks Lodge Mossman - Australia - Sulle sponde del fiume Mossman, a due passi dalla foresta pluviale di Daintree e della Grande barriera corallina si trova questo meraviglioso hotel, cornice perfetta per un'esperienza da sogno. Preparati a vivere un soggiorno da sogno, in queste singolarissime case sull'albero dotate di ampie verande e amache, in mezzo alla natura più selvaggia e incontaminata. A disposizione degli ospiti anche un bellissimo ristorante all'aperto.



9.Eureka Springs Treehouses - Stati Uniti d'America - Questo meraviglioso resort è una vera e propria gemma nascosta, dotata di ogni comfort. Le singolarissime case sull'albero poggiano su robusti tronchi di cedro e sono completamente immerse nel verde. In alternativa alle case sull'albero, l'Eureka Springs offre anche la possibilità di soggiornare in castelli fiabeschi, tra passaggi segreti, torri con all'interno vasche idromassaggio e grotte abitate da hobbit.



10.Daintree Eco Lodge & Spa - Australia - Si può abbandonare per qualche giorno la routine e trasferirsi n questo angolo di paradiso. Regalati un soggiorno indimenticabile in una vera casa sull'albero nel bel mezzo della foresta di Daintree, nel Queensland settentrionale. A disposizione degli ospiti di queste elegantissime ville, vasca idromassaggio e un esclusivo ristorante che si affaccia direttamente sulla laguna.