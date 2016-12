Aeroporti: il meglio e il peggio per prendere il volo

10:14 - I viaggiatori danno il voto agli aeroporti di tutto il mondo. La palma come miglior scalo del pianeta va all’’Aeroporto di Dusseldorf, in Germania, che supera per un soffio il San Francisco International Airport; al terzo posto si piazza lo svedese Stockholm Arlanda Airport. L’Italia non fa bella figura: nessuno dei nostri aeroporti è nella classifica dei migliori. In compenso lo scalo romano di Ciampino è al quinto posto nella lista delle maglie nere, ovvero degli scali considerati negativamente.

I viaggiatori hanno espresso il loro voto sul sito di eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa: la classifica è stata stilata in base alle recensioni e alle preferenze fornite da oltre 18.200 clienti che si sono imbarcati nel 2014 da scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone: i viaggiatori online hanno espresso i propri giudizi con un voto da 1 a 5 e in riferimento a vari aspetti dei servizi, tra cui shopping, sale d’attesa, bar e ristoranti. In base ai voti dei passeggeri l’Aeroporto di Dusseldorf, grazie alla sua elegante atmosfera, a un’impeccabile organizzazione, all’efficienza nei controlli nonostante il grande flusso di viaggiatori e agli ottimi collegamenti, è risultato primo nei giudizi di gradimento con un punteggio di 4,52. Lo scalo tedesco ha conquistato anche la seconda posizione nella classifica per bar e ristoranti.

Al secondo posto, e a soli due decimi di punto di distanza, si è piazzato il San Francisco International Airport, mentre sul terzo gradino del podio sta lo svedese Stockholm Arlanda Airport.



La classifica opposta, ovvero quella riservata agli scali in cui il servizio è più scadente, vede al primo posto il brasiliano Rio de Janeiro, del quale i passeggeri criticano le file interminabili ai check-in, lo smarrimento di bagagli e la scarsità di offerta di servizi all’interno dello scalo internazionale. Al secondo posto troviamo un altro aeroporto tedesco, il Berlin Schönefeld Airport, mentre al terzo lo scalo internazionale di Beirut. La classifica delle maglie nere comprende anche un nome italiano: l’Aeroporto di Roma Ciampino è al quinto posto con un punteggio di appena 3,34.



Dalle classifiche legate alle diverse sotto-categorie emergono alcuni spunti interessanti: è particolarmente gratificante fare shopping all’Aeroporto Internazionale di Singapore Changi International Airport, con i suoi oltre 150 negozi; lo segue l’aeroporto danese di Copenhagen Lufthavn-Kastrup, mentre la terza posizione è occupata dall'aeroporto colombiano El Dorado International Airport di Bogotà.

Chi vuole mangiare bene o riposare in aree confortevoli ancora deve fermarsi a Singapore, primo in classifica anche nelle categorie, Sale d’attesa e Bar e ristoranti: con un ampia offerta di caffetterie, ristoranti vegani e fast food, Si mangia bene anche Dusseldorf, secondo posto in quest’ultima categoria, mentre ci si rilassa a cinque stelle anche a Hong Kong e Amburgo, rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica delle Sale d’attesa.



I MIGLIORI SCALI DEL MONDO....

1 Düsseldorf Airport (DUS) Düsseldorf Germania 4.52

2 San Francisco International Airport (SFO) San Francisco Stati Uniti 4.50

3 Stockholm Arlanda Airport (ARN) Stoccolma Svezia 4.48

4 Narita International Airport (NRT) Tokyo Giappone 4.47

5 Changi International Airport (SIN) Singapore Singapore 4.45

6 Helsinki-Vantaa Airport (HEL) Helsinki Finlandia 4.38

7 P Trudeau International Airport (YUL) Montréal Canada 4.37

8 Bangkok International Airport (BKK) Bangkok Thailandia 4.36

9 Franz Josef Strauß Airport (MUC) Monaco Germania 4.35

10 Zurich Airport (ZRH) Zurigo Svizzera 4.33



... E I PEGGIORI

1 Rio De Janeiro International Airport (GIG) Rio de Janeiro Brasile 2.93

2 Berlin Schönefeld Airport (SXF) Berlino Germania 2.96

3 Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) Beirut Libano 3.23

4 Casablanca Mohammed V International Airport (CMN) Casablanca Marocco 3.28

5 Aeroporto Roma-Ciampino (CIA) Roma Italia 3.34

6 Guarulhos International Airport (GRU) San Paolo Brasile 3.37

7 Aeroporto Comodoro Arturo Merino Benitez (SCL) Santiago del Cile Cile 3.43

8 London Luton Airport (LTN) Londra Regno Unito 3.48

9 Menara Airport (RAK) Marrakech Marocco 3.49

10 Cancun International Airport (CUN) Cancún Messico 3.50