A Dubai lo shopping più pazzo del mondo

Quando lo shopping fa spettacolo: unico nel suo genere, il Dubai Shopping Festival 2017 durerà cinque settimane, tra mercati outdoor, flashmob, spettacoli pirotecnici e grandi vendite. Sarà l’occasione per abbinare ad una vacanza in questa capitale in continua evoluzione la possibilità di acquistare griffe del lusso (abiti, borse, scarpe, oggetti di design…) con sconti veramente interessanti.



Dove comprare - Lo shopping a Dubai assume un significato particolare durante il DSF. La frenesia del fashion business non comporta solo vendite e promozioni nei negozi tradizionali e nei mega-store, ma anche sfilate live che si concluderanno con la possibilità di acquistare il capo preferito. Sarà inoltre anche l’occasione per approfittare di 12 ore di Esclusivo Shopping di Capodanno, con sconti fino al 90% su un’ampia selezione di brand. E se desiderate proseguire all’aria aperta, dopo esservi stancati dello shopping compulsivo indoor, il Market Outside the Box (OTB) propone oltre 80 locali e brand internazionali, intrattenimento live e proposte gastronomiche. Nel Distretto della Bellezza, inoltre, le notti si illuminano di beauty tutorial, con la possibilità di approfittare dei consigli di numerosi beauty influencer.



I migliori indirizzi all’aperto - Per gli amanti delle passeggiate lungo la spiaggia, ma con un occhio attento allo shopping, The Beach at JBR propone numerosi negozi, compreso uno store del brand giapponese minimalista Muji, negozi di make-up Sephora e MAC e la boutique multi-marca S*uce on the Sea. Inoltre, durante il periodo invernale, la venue outdoor The Market ospita più di 36 bancarelle che vendono cibo, gioielli, accessori e oggetti unici nel loro genere.



City Walk 2 - Inserito tra Downtown Dubai e Jumeirah Beach, questa elegante area ospita un cinema, una strada dedicata a Londra e moltissimi caffè di alto livello. La parte interna di questa zona dello shopping offre un’ampia scelta di designer di lusso, compresi Carven, Karl Lagerfeld e il designer di gioielli danese Georg Jensen, così come Rag & Bone e 7 for All Mankind. Passeggiando sulla Promenade vicinissima all’area, si gode di una vista eccezionale sul Burj Khalifa e si possono ammirare meravigliosi murali, realizzati da artisti di strada, alla mostra d’arte City Walk, al Dubai Walls.



BoxPark - Una strada tutta da scoprire, che si snoda lungo l’Al Wasl Road, nei pressi del City Walk. Anche conosciuto come Shipping Container Mall, questa via coloratissima propone negozi, caffè e boutique, tra cui Marimekko, OnePiece, TOMS e altri indirizzi interessanti ospitati tutti all’interno di container merci accuratamente addobbati.



Ripe Market - Pioniere sulla scena dei mercati di Dubai, Ripe allestisce i negozi tre giorni alla settimana, in location idilliache per la città. Quella più amata è sicuramente Zabeel Park, dove ogni venerdì confluiscono centinaia di persone per dare un’occhiata ai 100 venditori locali, che propongono dai prodotti freschi ai cibi cotti al forno, dallo street food ai gioielli, il tutto accompagnato da un apprezzato sottofondo musicale.



Spice souk - La zona di Old Dubai è spesso trascurata a favore di location più patinate. Tuttavia, i souk tradizionali della città offrono una visione privilegiata sul passato di Dubai e garantiscono la possibilità di fare acquisti interessanti, grazie all’immancabile prassi della trattativa. Il souk all’aperto dedicato alle spezie, anticamente adibito a centro dedicato agli scambi commerciali di Deira, è parte integrante della storia dei pescatori di perle di Dubai. Ora le strette viuzze del souk sono colme di borse, spezie, oggetti in oro e tessuti.



Spettacoli pirotecnici - Dubai, di notte, dà il meglio di sé. Ancora di più durante il DSF, con spettacolari e abbaglianti show di fuochi d’artificio, che illumineranno diverse location della metropoli, dal Global Village al The Beach, fino al Dubai Creek.



