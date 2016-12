Virgin Gorda: l'isola più bella dei Caraibi

17:53 - Immaginate spiagge incontaminate, mare cristallino, parchi naturali protetti e bellezze naturali incredibili. A tutto ciò aggiungete poi tanta quiete, cielo terso e un sole caldo e avvolgente. Questo posto così incredibile fa parte delle Isole Vergini Britanniche ed è Virgin Gorda, l’isola che da qualche tempo si è classificata all’ottava posizione nella lista “World’s Best Awards” 2014 come una fra le Migliori Isole nella categoria “Caraibi, Bermuda e Bahamas”. Meta perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza dal sapore esotico.

TRA SANTUARI NATURALI, PARCCHI NATURALI E MARE CRISTALLINO - Virgin Gorda, il cui nome fu attribuito da Cristoforo Colombo per la sua particolare forma che ricorda una “Vergine Grassa”, è la terza isola in ordine di grandezza e la seconda più popolata delle Isole Vergini Britanniche e si estende per 14kmq. Il bellissimo lembo di terra vi affascinerà con le sue magnifiche grotte, le sue spiagge intatte, il suo mare cristallino ma anche con i suoi yacht club, i resort e le ville di lusso. E per chi è alla ricerca della quintessenza della vacanza ai Caraibi, la ricetta ideale è concedersi una nuotata o una passeggiata lungo le spiagge incontaminate di Savannah Bay e Devil’s Bay. Le meraviglie della natura abbondano a Virgin Gorda. Gli amanti dell’avventura possono esplorare i sentieri delle piantagioni indigene e i parchi naturali protetti, santuari naturali di spettacolare bellezza.

Merita sicuramente una visita The Baths, un parco naturale costituito da un insieme surreale di giganteschi massi di granito. Le maree e l’azione delle onde trasformano le grotte in piscine, creando così uno spazio ideale per gli amanti dello snorkeling. Dopo aver assaporato tanta bellezza non volete andare più via? Bene, spostatevi sulle altre isole e concedetevi qualche altro giorno in Paradio. Tra le oltre 60 isole che formano le BVI, da non perdere sono sicuramente: Anegada, Tortola e Jost Van Dyke.

Anegada, il cui nome le fu attribuito dagli spagnoli e significa: “l’Isola Annegata” , è l’unica isola corallina nella catena vulcanica delle Isole Vergini Britanniche. Qui preparatevi a immergervi in sorgenti d’acqua cristallina che traboccano da letti di corallo; alberi di pino, frangipane, trementina, soffice lavanda di mare e orchidee selvaggia. Un consiglio: non perdetevi una bella passeggiata nel sentiero naturale di Bones Bight, potrete incontrare rari esemplari di iguana e splendidi uccelli tropicali a Nutmeg Point.

Una volta lasciata Anegada, è ora di assaporare il fascino di Tortola con le sue acque cristalline, le spiagge bianchissime, le antiche rovine e la delicata cucina locale. Infine prima di lasciare le Isole Vergini Britanniche raggiungete Jost Van Dyke e lasciatevi stupire dal suo paesaggio frastagliato e dal suo colorato e vivace folklore. Lasciatevi cullare dalla onde dell’Oceano e dalla delicata brezza marina per poi farvi rapire dal gusto unico dei piatti locali come i sandwich al pesce volante, il pesce fresco alla griglia, le aragoste e dai barbecues di West Indian rotis. Mentre se amate lo strombo il vostro posto ideale è il Club Paradise, rinomato sia per lo stufato di strombo che per le grigliate di carne. Infine per chi ama i cocktail deve assolutamente assaggiare il “The Painkiller” inventato al Soggy Dollar Bar.



Per maggiori informazioni: www.bvitourism.com



Nell'attesa di raggiungere i Caraibi, guardate questo video