In Giordania sulle orme di Lawrence d'Arabia

10:40 - Nel cuore della mezzaluna fertile, tra deserti e ampi altipiani, si cela il più fulgido tesoro del Medio Oriente, il Regno Hascemita di Giordania. Che ne dite di visitare luoghi unici come importanti siti archeologici, luoghi biblici, città dal fascino misterioso come Petra, il tesoro dei Nabatei per poi farvi coccolare dai benefici dei Sali del Mar Morto? Uno di quei viaggi che resta impresso nella memoria per quanta bellezza è capace di regalare.

- L'itinerario di 7 notti / 8 giorni alla scoperta della, proposto da Auratours parte inevitabilmente, la capitale, che coniuga modernità e tradizione, tocca, la maggiore area archeologica della Giordania dove si trovano tracce importanti dell'Impero Romano, isparsi nel deserto raccontano le storie dei Crociati di ritorno dalle battaglie contro il feroce Saladino; secondo la Bibbia, sulle rive del fiume Giordano venne battezzato Gesù ed è sulche Mosé ebbe la visione della Terra Promessa.Dail tour prosegue poi verso, celebre per gli, e raggiunge quindi il Monte Nebo, che, secondo la leggenda, custodisce la tomba di Mosé., il più famoso dei castelli crociati, è poi la tappa che introduce al deserto: si entra finalmente nel, teatro delle gesta di, undove massicce pareti rocciose emergono come miraggi dalle sabbie color ocra. La notte in campo tendato, vi regalerà un dolce riposo sotto una coperta di stelle. Ma il vostro viaggio in Giordania non termina qui.L'itinerario fa tappa infatti ae, quindi, a, la rossa, la città perduta dei Nabatei: il sito, conosciuto ai più per aver fatto da sfondo alle avventure di Indiana Jones, offre scorci inattesi e sorprendenti, così maestosi da togliere il fiato. Bene, dopo tante emozioni, è arrivato il momento di un po' di relax. È arrivato il momento di raggiungere il. La vostra sosta durerà un giorno e vi consentirà di riposarvi e di godere degli effetti benefici dei fanghi e delle acque dalle rinomate proprietà terapeutiche.