Benessere "selvaggio": le Spa esotiche in Sud Africa

14:45 - Desiderate trascorrere una vacanza in Sudafrica insolita e originale che non sia il solito safari? Bene, non vi preoccupate perché la bella terra africana non significa solo animali selvaggi, natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. Su tutto il territorio sono infatti distribuiti talmente tanti centri benessere che non è impensabile organizzare un itinerario di spa in spa! Se l’idea vi piace, date uno sguardo qui di seguito. Dalle trendy spa di città ai massaggi nel bush, fino ai centri benessere di lussuosi resort lungo la Garden Route, il panorama dell’offerta wellness in Sudafrica è ampio e variegato.

RELAX IN CITTA’: URBAN SPA - Per tutti coloro che amano le spa cittadine è bene sapere che l’affascinante città di Cape Town, oltre ad essere una città vibrante e in continua evoluzione, è una meta perfetta anche per il relax grazie ai numerosi centri benessere che sorgono sia nel cuore della città che nei dintorni. Tra i tanti spiccano sicuramente: il Chanel Bettison Beauty Concept Store, situato lungo la Shortmarket Street; la Spa dell’hotel One&Only nel cuore della città, la spa dell’hotel Mount Nelson e la spa del 12 Apostles Hotel.

Chanel Bettison Beauty Concept Store, concepito come una galleria d’arte è il primo centro del suo genere aperto a Cape Town ed è specializzato nella preparazione del corpo in vista di qualche evento speciale. La Spa e i trattamenti beauty rivisti in chiave trendy si ispirano ai viaggi in giro per il mondo intrapresi dalla proprietaria Chanel, in particolare a Londra, Parigi e New York.

La Spa dell’hotel One&Only è invece una vera e propria oasi di serenità, il posto ideale per fuggire per un giorno dalla frenesia urbana. Un soggiorno wellness esclusivo, in cui predominano le note africane. I trattamenti della spa dell’hotel Mount Nelson sono un perfetto bilanciamento tra energia e relax. I prodotti della spa e quelli dei partner Dermalogica e Africology sono naturali al 100%.

A disposizione anche le piscine, la spa finlandese e una tranquilla sala relax. Alla spa del 12 Apostles Hotel invece ogni trattamento è dedicato alla bellezza e al recupero dell’equilibrio tra corpo e anima, attraverso tecniche che uniscono la saggezza della tradizione africana ai prodotti e alle tecniche più moderne



MASSAGGI NEL BUSH SUDAFRICANO - Alla città preferite luoghi più naturali? Bene, per il vostro viaggio tutto benessere tenete a mente che nel Kruger National Park, il parco nazionale più grande del Sudafrica, ci sono numerosi lodge che offrono trattamenti spa ad hoc per ogni esigenza, rimanendo fedeli alla cultura sudafricana. Tra i tanti: il lussuoso lodge Royal Malewane con la sua spa rinomata per i suoi trattamenti che si ispirano ad antichi composti locali e per i quali si utilizzano prodotti Dermalogica; le 12 camere del Jock Safari Lodge con la Spa Pilgrim’s Rest; il Summersfield Rose Retreat: lodge, ristorante, azienda agricola, situato a soli 10 km dal Parco Nazionale del Kruger la cui spa è circondata dalle montagne ai piedi delle quali sorge il fiume Sabie, nel quale nuotano coccodrilli e ippopotami e il KwaZulu-Natal situato in un susseguirsi di scenari montuosi, bush e spiagge.



BENESSERE LUNGO LA GARDEN ROUTE - Anche lungo la magnifica strada panoramica che percorre un tratto della costa meridionale del Sudafrica da Porth Elizabeth a Cape Town è possibile dedicarsi qualche piacevole momento di benessere fermandosi in una spa. Dove? Sicuramente alla lussuosa spa del resort Pezula che si affaccia su Noetzie Beach, votata come una delle tre spiagge più belle del Sudafrica. I prodotti usati per i trattamenti sono della linea Maruwa e si basano sulle proprietà di alcune piante che sorgono nella provincia del Western Cape.

E poi ancora: la Shambala spa che porta un pezzettino di quel paradiso che è la terra mistica dei tibetani nascosta tra le cime innevate dell’Himalaya. Qui i trattamenti sono incentrati sugli aromi, le cui proprietà vengono sfruttate per gli scrub e per i massaggi. Chiude la carrelata delle spa lungo la Garden Route il Knysna Tonquani Lodge con la sua spa esclusiva ideale per le coppie e per gli amici. Qui i trattamenti offerti sono: la terapia Reiki per ritrovare l’armonia del corpo, la riflessologia per un benessere che va dalla testa ai piedi, il Pregnancy Massage per le donne in dolce attesa e il Cupping Therapy Massage che si ispira all’antica pratica del cupping, un fantastico massaggio che attraverso una forte pressione agisce in profondità sciogliendo la tensione locale.



Per maggiori informazioni: www.southafrica.net



Non vedete l'ora di raggiungere l'Africa? Cominciate a guardare questo video