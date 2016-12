Australia: tour on the road nel Victoria

10:07 - Desiderate trascorrere dei giorni immersi nelle bellezze naturali dell’Australia a bordo della vostra auto e alla volta di nuovi orizzonti? Perfetto, preparate il necessario e partite per un bellissimo tour on the road alla scoperta della regione del Victoria. Lo stato che ha come capitale Melbourne è infatti il luogo ideale per vivere tutta la varietà dell’Australia.

DA MELBOURNE ALLA MORNINGTON PENINSULA - Tra i tanti itinerari da vivere alla scoperta del Victoria sicuramente uno dei più affascinanti è il cosiddetto South East Touring Triangle, il meglio della regione in un triangolo, il tour ideale per chi non ama le lunghe distanze e l’itinerario adatto per conoscere zone di estremo interesse. Gli spostamenti giornalieri durano al massimo due ore. Quattro giorni e 374 chilometri per respirare il Victoria. Il tour on the road parte dalla città di Melbourne per raggiungere la Yarra Valley, famosa per la produzione di vino.

Un consiglio: una volta giunti nella valle godetevi l'alba da una mongolfiera in volo. Fluttuerete silenziosamente verso l'orizzonte, sorvolando dolci colline e immensi vigneti. La Yarra Valley è la patria della cultura enologica australiana e oggi ospita oltre 70 aziende vinicole. Qui potrete degustare dell’ottimo vino nei ristoranti: De Bortoli, Domaine Chandon, Rochford o lo storico Hotel Chateau Yering. Dopo aver pranzato, attraverso verdi colline raggiungerete le alte foreste di eucalipti dei Dandenongs. E se avete voglia di vivere al meglio le bellezze di questa splendida zona verde, salite a bordo del “Puffing Billy”, un treno a vapore finemente restaurato.

La giornata si concluderà con un gustoso tè pomeridiano servito in cima allo Sky High Restaurant. Il secondo giorno dell’itinerario conduce verso sud, fino al mare, dalla Yarra Valley a Phillip Island. Raggiungerete l’isola attraverso un ponte. Ad aspettarvi: i koala che vivono nel Koala Conservation Centre, i canguri e le balene e i delfini da ammirare, forniti di binocoli, dai Nobbies. Un consiglio: per vivere al meglio l’isola noleggiate una bicicletta e cercate una spiaggia tranquilla dove fare il pic-nic mentre alla sera non perdetevi i pinguini minori blu che trotterellano sulla spiaggia. Un vero spettacolo! Per i più golosi è anche prevista una tappa alla Chocolate Factory di Newhaven.

Lasciata Phillip Island il terzo giorno scoprirete la Mornington Peninsula, la regione balneare vicina a Melbourne dal fascino mediterraneo. Qui concedetevi una bella passeggiata in macchina lungo la strada litoranea, vedrete moltissime spiagge e insenature. Indossate il bikini e lasciatevi cullare dalle onde! Dopo tutta questa attività all’aria aperta vi è venuta fame? Bene, sulla Mornington Peninsula avrete l’imbarazzo della scelta.

Qui infatti troverete autentici templi dei gourmet accanto alle proposte culinarie locali e moderne di giovani chef, molti dei quali hanno già vinto numerosi premi. Nel pomeriggio è prevista una tappa in una delle oltre 170 aziende vinicole della penisola accompagnate da generose degustazioni. E se proprio non amate il vino, in alternativa, sempre nel pomeriggio, è possibile giocare a golf su uno dei 21 campi della penisola, oppure prenotare una Moonraker Dolphin Cruise per osservare i delfini e le foche nel loro habitat naturale. Alla fine della giornata vi attenderà una gustosa cena in una delle aziende vinicole.

Quarto e ultimo giorno: dopo aver trascorso la notte sulla Mornington Peninsula avrete la fortuna di rilassarvi nelle vasche di acqua termale minerale delle Peninsula Hot Springs. In alternativa potete optare per una serie di cure e trattamenti per il corpo e per lo spirito. Qui l'acqua arriva da oltre 600 metri di profondità a una temperatura di 50 gradi. Dopo pranzo poi vi aspetta un giro per le splendide cittadine costiere, con eventuale visita al castello di Heronswood, costruito nel XIX secolo in pietra blu e circondato da giardini e disegni geometrici. Infine, prima di tornare a Melbourne, potrete fare l’ultima passeggiata sul mare in prossimità del faro di Cape Schanck.



Per maggiori informazioni: www.visitmelbourne.com



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it



Non vedete l'ora di raggiungere l'Australia? Cominciate a guardare questo video