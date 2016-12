Milano, piazza San Marco e il risotto al salto

Nel tempo la chiesa ha subito svariate opere di ampliamento e restauro, la sua struttura attuale è una croce latina, a tre navate con cappelle laterali e la facciata è in stile neogotico.



Nel XVIII secolo un giovanissimo Mozart soggiornò in canonica per un breve periodo, mentre Il 22 maggio 1874 venne eseguita per la prima volta la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, composta per onorare lo scrittore Alessandro Manzoni nel primo anniversario della scomparsa e diretta da Verdi stesso.



La chiesa si trova al limitare del quartiere di Brera, all'angolo con via Fatebenefratelli e via San Marco. Proseguendo sino al numero 28 si raggiunge lo storico ristorante Bebel's, dove si può gustare un risotto al salto davvero da leccarsi i baffi.



Il risotto giallo allo zafferano è un piatto della tradizione milanese, la versione al salto nasce come modo per cucinare il riso avanzato, formando un disco sottile che viene scaldato con un po' di burro chiarificato fino a diventare rossiccio e croccante: una vera delizia, alla faccia del piatto di recupero.



