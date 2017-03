Marocco: il fascino del Sahara fra dune e accampamenti berberi

Quando si parla di deserto però, l’immaginazione corre alle infinite distese di sabbia, modulate in dune che si susseguono a perdita d’occhio, senza punti di riferimento concreti. Una dimensione all’apparenza immobile ma in costante movimento, dove orientarsi è impossibile se non si appartiene ad una delle stirpi antiche che da sempre vivono nel deserto e che hanno fatto di questo luogo estremo e oltremodo ostico, la loro casa.



Un panorama di tale forza e bellezza è quello che si può osservare nei pressi di Merzuga, nel Sahara marocchino, non lontano dal confine con l’Algeria. Una sconfinata distesa di creste e rilievi modulati dal vento e mai uguali a loro stessi. E’ a poca distanza da qui che si trovano le dune dell’erg Chebbi, che possono arrivare anche a 150 metri di altezza.



I popoli del deserto da sempre vivono in questo ambiente inospitale, muovendosi a dorso di cammello, orientandosi e seguendo le piste che conducono da un’oasi all’altra. Nei loro campi tendati, resi accoglienti da tappeti e cuscini che creano una nicchia protetta dalla sabbia e dal vento, si può davvero vivere la dimensione più autentica del deserto, con la sua pericolosa bellezza, dove nulla può essere lasciato al caso. E poi succede che fra una catena di dune e l’altra si creano talvolta delle vallate di terra scura, dove si trovano piccoli villaggi berberi, dove ancora si vive di allevamento e si tramandano tradizioni millenarie.



E’ il deserto misterioso e vibrante raccontato da Paul Bowles nel romanzo “Il Tè nel deserto” e magistralmente tradotto in immagini nell’omonimo film di Bernardo Bertolucci, che ha saputo fissare su pellicola la suggestione che crea questa infinita distesa di infiniti granelli di sabbia.