Slovenia: a Pirano il benessere viene dal mare

Il centro storico di Pirano si trova su una piccola penisola, circondata dal mare su tre lati, e dalle mura risalenti al VII secolo d.C. sul quarto lato. Uno scenario singolare che armonizza l'ampiezza generosa della piazza principale - dove spicca la statua dedicata al celebre compositore e virtuoso violinista Giuseppe Tartini - con le vie strette strette che fanno da spartito alle casette colorate del centro storico, con la poetica "casa degli innamorati" in stile veneziano che si affaccia sulla piazza vicino al Teatro Tartini, mentre i passi sul selciato antico accompagnano la musica che a Pirano si respira nell'aria e che d'estate si suona dal vivo anche in spiaggia.



La tradizione del sale - Molti degli eventi organizzati durante l'anno sono legati alle tradizioni e al patrimonio naturale di Pirano: il pregiatissimo sale che viene estratto a Sicciole. In occasione della festa di San Giorgio - il santo patrono della città cui è intitolato il pregevole Duomo - viene organizzata la Festa dei salinai. Nel Parco Ambientale delle Saline di Sicciole il processo dell’estrazione del sale - che si può scoprire lungo il sentiero didattico, percorribile a piedi o in bici - si svolge ancora a mano, secondo tradizione, come 700 anni fa, in armonia con l’uomo e la natura; l'assenza di residenti lo rende luogo ideale per il birdwatching; mentre gli edifici ristrutturati (un tempo depositi di sale e dimore dei salinai) ospitano un negozio di prodotti artigianali tipici delle saline, un museo, una sala per mostre d'arte, una multimediale e una terrazza panoramica, da cui godere di tutto l'incontaminato panorama del Parco.



Tutta la salute del mare - Nella parte nord, sorge il Thalasso SPA Lepa Vida, che offre l'esperienza speciale delle talassoterapie tradizionali in un ambiente naturale unico, all'aperto, nel cuore dei campi saliferi, con prodotti naturali provenienti dalle stesse Saline di Sicciole - come il fango salino e l'acqua madre, i due agenti terapeutici naturali più importanti della talassoterapia, che utilizza gli effetti benefici dei prodotti del mare, della costa e del clima per rafforzare le difese naturali e per migliorare il senso di benessere generale della persona.



La fattoria dei pregiati branzini - Inoltre, per viaggiatrici e viaggiatori che amano scoprire angoli nascosti e realtà locali meno conosciute ma non per questo meno importanti, c'è la "fattoria sul mare", l'allevamento di Branzini, che - per innato amore e vocazione alla tutela del mare e del territorio circostante - ha fatto della sostenibilità più pura il suo fiore all'occhiello e che oggi affianca all'attività di allevamento ittico d'eccezione anche visite guidate in mare su battelli ibridi o barche a remi, degustazioni e corsi di sensibilizzazione alla cultura gastronomica ittica.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info