21 aprile 2015 Mare & Belle Epoque: Versilia affascinante Da Forte dei Marmi a Viareggio, i luoghi ideali per una vacanza esclusiva fra lidi, ville, parchi, musei e inaspettate oasi naturali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Mare & Dolcevita: la costa della Versilia, in Toscana, con le sue lunghe spiagge di sabbia finissima, dalla Belle Epoque è tra le più eleganti e mondane zone di villeggiatura balneare in Italia. Un appeal che, rilanciato negli anni ’60 del secolo scorso, mantiene oggi intatto il suo richiamo. Se Forte dei Marmi è la località più esclusiva e modaiola, Viareggio - con le sue spiagge ben attrezzate ed il fascino degli edifici d’epoca - è la località più conosciuta a livello internazionale. Fra esse, due perle: Marina di Pietrasanta e il Lido di Camaiore.

Forte dei Marmi è da sempre simbolo della raffinatezza e della mondanità, con le sue lussuose ville immerse nel verde, il grazioso centro, i famosi locali che hanno segnato la storia del costume italiano. Scoperta ed amata fin dall’Ottocento da artisti e intellettuali europei, ha una vita culturale piuttosto vivace, testimoniata da incontri letterari e l’ormai famoso Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, a cui è anche dedicato un Museo. Seguendo la costa verso sud, ecco Marina di Pietrasanta, tranquilla ed elegante località di mare, ideale per le famiglie. Alle sue spalle, nell’entroterra, Pietrasanta è la capitale artistica della Versilia. A partire dal Cinquecento, infatti, con Michelangelo, si sviluppò in queste terre l’arte della lavorazione del marmo. Oltre all’interessante centro storico, da visitare, il Museo dei Bozzetti con i modelli delle più importanti sculture in bronzo uscite dai laboratori locali da metà Ottocento fino ai giorni nostri. Camaiore, caratteristica cittadina dalle architetture romaniche, è adagiata in una conca ai piedi delle Alpi Apuane ed è famosa per l’artigianato del ferro battuto, alla cui lavorazione si può assistere presso alcune fucine. La sua frazione a mare è il Lido di Camaiore. Viareggio, la più meridionale delle località versiliane, è la città del Premio Letterario Internazionale, a cui dà il nome, e del Carnevale. Nel centro storico, si possono ammirare bellezze architettoniche in stile liberty ma anche Torre Matilde, unico monumento della città antica, e la piazza Percy Bysshe Shelley, dedicata al famoso poeta e filosofo inglese.



Mare e mondanità, ma anche natura e cultura - La Versilia deve il suo splendore alla presenza di una vegetazione lussureggiante e alle fresche pinete che fanno da sfondo ai litorali sabbiosi. La pineta più famosa è il parco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, con fitti ed antichi alberi ed una superficie di 80 ettari. Al suo interno, si trova l’ottocentesca villa dei marchesi Ginori Lisci, oggi di proprietà pubblica, che ospita mostre e incontri culturali. Da Torre del Lago, vale la pena di addentrarsi fino al lago di Massaciuccoli: ideale per il birdwatching, è inserito in un ampio Parco naturale che abbraccia anche la macchia di Migliarino e la tenuta di San Rossore. Nell’entroterra di Marina di Pietrasanta, a Valdicastello, si visita la casa natale di Giosuè Carducci, mentre a soli 6 km da Viareggio si trova Torre del Lago, dove il compositore Giacomo Puccini visse dal 1891 alla morte, trovandovi ispirazione per comporre le sue opere liriche. Oggi si visitano la sua tomba e la villa, trasformata in museo. Qui, d’estate si svolge il Festival Pucciniano, ospitato nel teatro in riva al lago, proprio dinanzi alla casa del grande compositore. A Marina di Pietrasanta, inoltre, Gabriele d’Annunzio aveva una villa dove scrisse una delle sue più famose liriche, La pioggia nel pineto.



La Versilia a tavola - Versilia significa tavola eccellente, giocata fra i sapori del mare e quelli dell’entroterra. Fra i prodotti tipici spiccano il lardo di Colonnata, il pane con le patate di Sant’Anna di Stazzema, i salumi di Gombitelli, le focacce con le cipolle del Pasquilio, l’olio d’oliva, il miele dalle varie essenze. Fra i piatti tradizionali, minestre e paste, pesce e selvaggina, cucinati in mille modi e accompagnati dai pregiati vini Doc toscani, tra cui il Montecarlo Bianco e il Colline Lucchesi.



Per informazioni: www.toscanapromozione.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it