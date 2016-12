Liguria, a tu per tu con i giganti del mare

Ammirare le acrobazie dei mammiferi marini nel loro habitat naturale, scattare una fotografia memorabile, trascorrere una giornata in famiglia osservando il mare che si anima di delfini, belene, capodogli . Non occorre volare in Australia, Polinesia o ai Caraibi per vivere quest'emozione unica: la Liguria offre tante occasioni a chi vuole osservare da vicino i giganti dei mari.

Un migliaio di balene, 30.400 stenelle, tursiopi e delfini comuni, ma anche grampi, zifi, globicefali e occasionali balenottere minori affollano le coste della Liguria che, assieme a Costa Azzurra, Toscana e Corsica, fa parte del cosiddetto “Santuario dei Cetacei”, un'area marina internazionale protetta che si estende per 100.000 Km².



Condizioni ambientali favorevoli - Grazie alle sue particolari caratteristiche chimico-fisiche, indotte dalla morfologia e dalla circolazione delle acque, questo tratto di mare è considerato una delle zone più ricche di vita del Mediterraneo. Nelle acque della Liguria, un'intensa evaporazione, l'apporto di nutrienti dal Rodano e movimenti ascensionali di acqua profonda favoriscono infatti una maggiore produttività primaria rispetto a quella riscontrata negli analoghi ambienti pelagici di tutto il Mediterraneo occidentale.



Alla ricerca dei giganti del mare -Dalla primavera all'autunno, tanti battellieri offrono la possibilità di osservare da vicino i cetacei che popolano il mare della Liguria con escursioni in compagnia di un biologo marino della durata compresa tra le 5 e le 10 ore, a seconda del porto di partenza. Arrivando dove la profondità delle acque raggiunge i 1000/1500 m, aumenta la probabilità di avvistare i cetacei. I partecipanti possono così scoprire i dettagli della vita di questi incredibili animali grazie ai racconti del biologo marino che, coinvolgendoli attivamente nell'avvistamento, risponde a ogni curiosità accompagnando la visita in mare aperto.



Quando e come - Il servizio è offerto da compagnie come il Consorzio Liguria Via Mare, leader nel settore del whale watching in Italia e attivo dal 1996 con l'escursione “Santuario dei Cetacei”, in partenza da Genova Porto Antico (da aprile a settembre), Genova Pegli, Varazze, Savona, Loano, Alassio, Laigueglia e Andora (da luglio a settembre). La compagnia Golfo Paradiso snc, anch'essa presente a Genova Porto Antico (da aprile a ottobre), ogni mercoledì e domenica (e ad agosto anche di venerdì) offre la possibilità di scoprire il fantastico mondo dei cetacei con emozionanti escursioni in partenza anche dai porti di Genova Nervi, Bogliasco, Recco e Camogli (da luglio a settembre). La compagnia Golfo Paradiso opera inoltre nel Ponente, programmando escursioni dai porti del Savonese (Andora e Laigueglia) e dell'Imperiese: (Imperia, Sanremo e Bordighera).



Maggiori informazioni: www.turismoinliguria.it