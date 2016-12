Fu la dimora dell'esilio di Napoleone, l'Isola d'Elba, gioiello inestimabile davanti alle coste toscane, con spiagge bianche (anche nere) che nulla hanno da invidiare a quelle delle isole tropicali, con un mare trasparente e invitante. Ma è anche ricca di cittadine come Portoferraio e paesini pittoreschi come Marina di Campo: un'isola che possiede anche una vetta come il Monte Capanne, di oltre mille metri, dove ci si può inerpicare alla ricerca dell’ombra dei boschi e di una squisita cucina “di montagna”.

Estesa su una superficie di 200 km quadrati, incorniciata da 147 km di coste e da un mare verde-azzurro-turchese, un mondo, l’isola d’Elba, costellato di spiagge e calette meravigliose, lontane dal mondo e dallo stress. Lontani dal mondo, a due passi da tutto. Spiagge per tutti i gusti: lunghi arenili di sabbia dorata, minuscole calette di sassolini, spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, imponenti scogliere di granito e basalti. Calette nascoste, dove nidificano gli uccelli marini e i pesci si intravedono già dagli scogli, tanto l’acqua è trasparente: la Cotaccia, proprio accanto a Patresi, o Fonza, alla sinistra di Marina di Campo, o ancora una delle tante insenature della penisola del Calamita. Tante attività sportive, sopra e sotto la superficie. Dalla vela al kayak, dallo snorkeling al nuovissimo Sup (variante del surf), il mare dell’Elba vi offrirà la possibilità di cimentarvi in qualsiasi disciplina sportiva acquatica.



Spiagge per ogni gusto - Ma ecco solo alcune delle stupende spiagge che costellano la costa dell’Isola d’Elba: la spiaggia di Sansone, a Portoferraio, è una piccola striscia di ghiaia bianca raggiungibile con un sentiero che parte dalla spiaggia della Sorgente; sempre vicino a Portoferraio ecco la Cala dei Frati, raggiungibile soltanto dal mare. Sabbia e ghiaia e un mare trasparente sono le caratteristiche invece della minuscola spiaggia Felciaio a Capoliveri, nelle vicinanze della spiaggia di Lido di Capoliveri, mentre la spiaggetta di S. Andrea a Marciana, nella parte nord-ovest dell'isola, di fronte alla frazione di Zanca, è fatta di sabbia fine e di scogli di granito. Solo morbida sabbia bianca invece nella stupenda spiaggia bianca di Laconella, a Capoliveri, si raggiunge nella parte terminale del Golfo di Lacona; e infine ecco La baia di Vetrangoli, detta anche Punta Rossa, si trova a Capoliveri, a sud dell'isola, nella zona mineraria. E' raggiungibile solo dal mare.



Una gastronomia eccezionale - Un romantico tramonto in riva al mare, sorseggiando dell’ottimo vino isolano, crogiolati nell’intimità e nelle atmosfere che solo l’Elba saprà regalarvi. E se la famiglia è numerosa, con i piccoli protagonisti assoluti della vacanza, scoprirete la praticità di avere la spiaggia a pochi minuti di cammino, attraversando i vialetti ombrosi di Sant’Andrea, ad esempio, o i pittoreschi porticcioli, come quelli di Porto Azzurro e Marciana Marina. L’alimento tipico della tradizione gastronomica elbana è, senza dubbio, lo stoccafisso. Cucinato in modi diversi, insieme al polpo è il prodotto ittico più consumato. I piatti tipici sono la sburrita (a base di stoccafisso), il cacciucco (zuppa di pesce), il gurguglione (misto di verdure cotte in umido) e la schiaccia briaca, torta di noci, uva passa, nocciole e pinoli impastati nel vino elbano più rinomato, l’Aleatico. Altri prodotti della tradizione enologica dell’isola sono l’Ansonica bianco, l’Elba rosso e bianco. Tra i prodotti della terra più tipici della zona, si distinguono le castagne ed i funghi.



