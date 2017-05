Italia: dieci splendide spiagge per l’estate 2017

Mare dʼItalia: 10 splendide spiagge 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Alghero, Sardegna 2 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Avola (Siracusa): la spiaggia dell'antica Tonnara 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Castellabate, Salerno 4 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Castiglione della Pescaia, Toscana 5 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Ischia 6 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Jesolo, Veneto 7 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge La spiaggia dei Conigli, Lampedusa 8 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Ponza, Chiaia di Luna 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Punta Prosciutto, Lecce 10 di 10 Istockphoto Istockphoto Mare d'Italia: 10 splendide spiagge Varazze, Liguria leggi dopo slideshow ingrandisci

Hundredrooms, il comparatore online di alloggi turistici, si propone di aiutare gli indecisi con una selezione di destinazioni, scelte tra le più belle d’Italia. Tra i criteri utilizzati nella ricerca ci sono la qualità dei servizi, la capacità di attrazione turistica, la pulizia, la qualità del mare e il numero di bandiere blu ottenute.



Alghero, Sassari – Situata nel Nord della Sardegna, nella splendida Riviera del Corallo, Alghero vanta un mare spettacolare, limpido e di colore turchese. Tra le spiagge più famose c’è la spiaggia delle Bombarde, con la sua sabbia chiara e sottile, e con gli innumerevoli comfort garantiti dagli stabilimenti balneari, tra le più frequentate dai turisti di tutto il mondo. Da vedere ci sono anche la Grotta del Nettuno, il Faro di Capo Caccia e l’Isola Piana.



Avola, Siracusa - Conosciuta soprattutto per il vino “Nero d’Avola” e per le mandorle “Pizzute”, la piccola cittadina in provincia di Siracusa vanta coste meravigliose. Tra le più rinomate ricordiamo il Lido di Avola, la spiaggia con i resti dell’antica Tonnara e la spiaggia di Gallina, con il loro mare cristallino e sabbie dorate, e la spiaggia Pantanello, con la sua particolare forma a ferro di cavallo.



Castellabate, Salerno - Il piccolo borgo, noto anche per aver ospitato il set del film “Benvenuti al Sud”, ha davvero tanto da offrire. Le spiagge dorate del Pozzillo e l’isolotto di Punta Licosa sono sicuramente le mete marinare più incantevoli della zona. Punta Licosa, in particolare, è molto suggestiva dal punto di vista naturalistico e si presta a piacevoli escursioni lungo la scogliera.



Castiglione della Pescaia, Grosseto - Una delle migliori mete turistiche della Maremma, è stata più volte premiata con le vele di Legambiente per la cura ambientale e la qualità del mare. Il piccolo borgo marinaro offre spiagge tra loro molto diverse, che accontentano un po’ tutti. Si va da quelle attrezzate con comfort e servizi a quelle più “selvagge”. Le coste sabbiose si alternano a litorali di scoglio e aree verdi: pinete, boscaglie e sentieri ombrosi.



Ischia, Napoli – Offre paesaggi e spiagge invidiabili. La Baia di Sorgeto, per esempio, è ideale per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna del relax, in un parco termale a cielo aperto. L’insenatura, infatti, presenta vasche naturali in cui l’acqua che sgorga calda dal sottosuolo si mescola piacevolmente con quella marina. Merita una menzione anche la spiaggia di Cava dell’Isola, frequentata soprattutto dai giovani che amano fare sport e divertirsi ascoltando buona musica.



Jesolo, Venezia - Quindici chilometri di sabbia dorata e pulitissima, compresi tra la laguna di Venezia e la foce del Piave, ma anche animazione e feste notturne e una grande isola pedonale piena di bar, negozi e ristoranti. Una destinazione piena di divertimenti e spunti di grande bellezza naturale, insignita anche della “Bandiera Blu”.



Lampedusa, Agrigento - l’Isola dei Conigli a Lampedusa è considerata una delle spiagge più belle del mondo. Un vero e proprio incanto della natura, per le sue acque limpide e per la presenza di una ricchissima fauna marina: la spiaggia è l’unico sito italiano in cui le tartarughe Caretta Caretta vengono a deporre le uova. A Lampedusa è infatti costante lo sforzo di proteggere questa specie a rischio di estinzione e di mantenere incontaminato questo piccolo paradiso terrestre.



Ponza, Latina - Faraglioni, insenature, grotte naturali e scarpate di tufo bianco fanno di Ponza un vero spettacolo della natura. Situata davanti al Golfo di Gaeta, è meta ideale soprattutto per gli appassionati di immersioni subacquee, ma anche per chi, più semplicemente, vuole godere delle acque cristalline e del clima mite dell’isola. Folta è la presenza della vegetazione mediterranea, con prevalenza di agavi, fichi d’India e ginestre, che nel complesso creano un panorama molto spettacolare.



Punta Prosciutto, Lecce - Questa piccola frazione di Porto Cesareo, nel Salento, vanta un meraviglioso tratto di mare, con acque limpide e natura incontaminata. Ad incorniciare la spiaggia ci sono una folta macchia mediterranea e le cosiddette “spunnulate”, cioè cavità naturali di varie dimensioni che rendono il luogo unico e caratteristico.



Varazze, Savona - Lungo la spiaggia di Varazze si distende una splendida passeggiata lungomare ricco di negozi e bar in cui ci si può fermare per gustare un buon gelato, fino al grazioso porticciolo turistico. Ideale per una vacanza in famiglia, con il suo mare limpido e la spiaggia sabbiosa, non a caso si è guadagnata la “Bandiera Blu”.